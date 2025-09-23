Milan, l’ex non ha dubbi: “È la squadra di Allegri l’anti Napoli”

Durante un’intervista l’ex tecnico rossonero non ha lasciato dubbi: “Il Milan insidierà il Napoli”

Che il Milan abbia iniziato il campionato in maniera positiva non ci sono dubbi. La squadra di Allegri sembra aver trovato con estrema facilità la giusta quadra. I 9 punti in 4 partite candidano inevitabilmente il Milan come una delle favorite per la corsa al titolo. Dello stesso avviso è un ex tecnico che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio italiano, Fabio Capello.

Milan, Capello: “Il Milan senza coppe se la gioca con il Napoli”

Tutto l’ambiente Milan è soddisfatto di questo avvio di stagione, e questi buoni segnali arrivati dal campo stanno trasmettendo fiducia anche ai tifosi e agli addetti ai lavori. L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport , segnalando il Milan come probabile vera antagonista del Napoli per la corsa allo scudetto.

Ecco le parole di Capello: “Il Milan è la candidata numero uno a insidiare il Napoli per lo scudetto. Gli azzurri sono i più forti, ma i rossoneri inseguiranno a a testa alta tutta la stagione”. A rendere così certo di questo il tecnico italiano è soprattutto la non partecipazione alle coppe dei rossoneri, fattore considerato fortemente influenzante: “Il non giocare le coppe europee è un vantaggio immenso per il campionato. Il non dover gestire le energie ti permette di andare sempre al 100%.” Solo il tempo ci darà se Capello avrà azzeccato il pronostico, dunque se il Milan sarà pronta fin da subito a giocarsi lo scudetto.