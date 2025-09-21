Milan, l’ex rossonero non ha dubbi: “Leao non è più fondamentale”

L’ex calciatore del Milan fa discutere con la sua ultima affermazione su Rafael Leao: per lui l’attaccante portoghese non è più essenziale.

Il Milan vince e convince in Friuli, annichilendo l’Udinese di Kosta Runjaić con il punteggio di 3-0. La formazione rossonera ha dominato senza patemi, ottenendo la terza vittoria di fila e dimostrando ancora una volta di poter fare a meno del suo numero 10: Rafael Leao. Proprio del portoghese ha parlato un ex calciatore del Milan, sottolineando come adesso non sia più indispensabile per la squadra.

L’ex Milan fa discutere: parole inequivocabili su Leao

La leggenda rossonera, Alessandro Costacurta, è tornata a far parlare di sé con il suo ultimo intervento negli studi di Sky Sport. L’ex Milan ha commentato la vittoria dell’Udinese con grande entusiasmo: “Questa squadra ha una capacità di tenere la palla tanto che la palla stessa sembra un’amica. Con Modric e con questo Rabiot, ho la sensazione che il centrocampo attuale del Milan sia la vera forza di questa squadra”.

In seguito, Billy Costacurta ha rilasciato delle parole forti su Rafael Leao: “Un messaggio arriva dal Milan, Leao non è più fondamentale e forse questo lo aiuterà ad essere più sereno e più decisivo, a fare quel salto che ci aspettiamo tutti. E’ un giocatore importante, ma questa cosa potrebbe essere positiva”.

Rafael Leao è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio. L’attaccante portoghese, che sin qui ha saltato tutte le gare di campionato, sta lavorando per tornare a disposizione in vista del big match contro il Napoli.