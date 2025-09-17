Milan, l’ex tira un freno “Nessun ritorno, sono solo un tifoso”

Il club rossonero si prepara a una nuova rivoluzione nello staff dirigenziale: ecco cosa sta succedendo.

Erano insistenti le voci che vedono un ritorno di Adriano Galliani in dirigenza rossonera. Secondo Matteo Moretto, l’ex AD avrebbe potuto ricoprire un ruolo ad hoc in rappresentanza del Milan.

Ma lo stesso ex dirigente spegne le voci sul suo possibile rientro confermando di essere rimasto tifoso del club. Le sue dichiarazioni chiariscono anche la posizione sul rapporto con la società attuale e una stima per Modrić.

Galliani al Milan? C’è la smentita

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza e vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri, ha dichiarato in un’intervista all’AGI che non tornerà a far parte del Milan, almeno in ambito dirigenziale o operativo. Le speculazioni erano nate nei giorni scorsi dopo la sua presenza a San Siro in occasione di una partita del Milan, ma Galliani ha voluto mettere subito un punto fermo:

“Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan”.

Galliani ha spiegato che la sua partecipazione alle partite del Milan è da sempre motivata da un legame personale. Ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni anche su Luka Modric definendolo “un fuoriclasse”. Almeno per ora l’ex AD rossonero chiude a un rinnovato coinvolgimento operativo con il club di cui è stato simbolo, ma resta l’immenso affetto che lo lega al club.