Milan, l’obiettivo di mercato vola in Germania: firma per un nuovo club

Uno degli obiettivi di mercato del Milan rimane in Germania, firmando per un nuovo club: sfumato definitivamente il colpo.

Poco più di due ore fa è terminata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: nei massimi campionati europei la finestra è ormai terminata, ma non in tutti i campionati; per esempio, in Turchia il mercato chiude ufficialmente il 12 di settembre, con i club turchi che hanno ancora tempo di ufficializzare nuovi innesti. La maggior parte delle operazioni è ormai fatta, con gli ultimi trasferimenti conclusi proprio sul gong. Il Milan, grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è impegnato particolarmente, mettendo a segno diversi colpi in ingresso, ma vendendo anche diversi profili, che non rientravano nei piani del nuovo tecnico rossonero, Allegri.

Milan, Harder va a Lipsia: accordo definitivo

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan è stato molto vicino ad acquistare Conrad Harder, attaccante danese classe 2005: il suo profilo era vicinissimo ai rossoneri, dopo che quest’ultimi avevano rimandato a casa Boniface, dopo le visite mediche. Il danese era vicinissimo al club rossonero, ma nulla è andato in porto.

Il giovane attaccante Harder, ora, è un nuovo giocatore del Lipsia: il calciatore si è trasferito nelle ultime ore di mercato, a titolo definitivo, dallo Sporting CP al Lipsia, a titolo definitivo. L’accordo raggiunto ha una scadenza fino al 2030: in questo modo, i rossoneri possono salutare definitivamente un obiettivo di mercato, a meno di offerte clamorose da far pervenire al Lipsia nelle prossime sessioni estive di mercato.