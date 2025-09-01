Milan, l’obiettivo di mercato vola in Germania: firma per un nuovo club

di

Uno degli obiettivi di mercato del Milan rimane in Germania, firmando per un nuovo club: sfumato definitivamente il colpo.

Poco più di due ore fa è terminata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: nei massimi campionati europei la finestra è ormai terminata, ma non in tutti i campionati; per esempio, in Turchia il mercato chiude ufficialmente il 12 di settembre, con i club turchi che hanno ancora tempo di ufficializzare nuovi innesti. La maggior parte delle operazioni è ormai fatta, con gli ultimi trasferimenti conclusi proprio sul gong. Il Milan, grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Igli Tare, si è impegnato particolarmente, mettendo a segno diversi colpi in ingresso, ma vendendo anche diversi profili, che non rientravano nei piani del nuovo tecnico rossonero, Allegri.

Milan, Harder va a Lipsia: accordo definitivo

Negli ultimi giorni di mercato, il Milan è stato molto vicino ad acquistare Conrad Harder, attaccante danese classe 2005: il suo profilo era vicinissimo ai rossoneri, dopo che quest’ultimi avevano rimandato a casa Boniface, dopo le visite mediche. Il danese era vicinissimo al club rossonero, ma nulla è andato in porto.

Milan, Harder va a Lipsia: accordo definitivo LaPresse spaziomilan.it

Il giovane attaccante Harder, ora, è un nuovo giocatore del Lipsia: il calciatore si è trasferito nelle ultime ore di mercato, a titolo definitivo, dallo Sporting CP al Lipsia, a titolo definitivo. L’accordo raggiunto ha una scadenza fino al 2030: in questo modo, i rossoneri possono salutare definitivamente un obiettivo di mercato, a meno di offerte clamorose da far pervenire al Lipsia nelle prossime sessioni estive di mercato.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
Gestione cookie