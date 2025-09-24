Milan, Maignan esce allo scoperto sulla polemica dei tifosi: il messaggio alla Curva Sud

Anche Mike Maignan si è esposto sulla polemica portata avanti dalla Curva Sud nei confronti del Milan. Il portiere rossonero non ha usato troppi giri di parole.

Sconfitta a San Siro con la Cremonese a parte, l’inizio della stagione del Milan è stato praticamente perfetto. Tante vittorie convincenti, con anche un’invidiabile solidità difensiva. Un avvio di stagione che fa ben sperare in vista del futuro, macchiato però da una vicenda di certo non trascurabile: la polemica della Curva Sud verso la società.

Da settimane, infatti, gli ultras rossoneri stanno portando avanti questo faccia a faccia con la società nel mirino dopo il caso Curve che ha colpito sia Milan che Inter. Ormai San Siro è ben lontano dai fasti di qualche anno fa, con il silenzio che la fa da padrone. Un clima surreale che sta facendo storcere il naso a molti, giocatori compresi. Il recente messaggio di Mike Maignan lascia pochi dubbi.

Curva Sud, l’appello di Maignan su Instagram: messaggio inequivocabile

Seppur al momento i risultati siano decisamente positivi, è innegabile che l’assenza del calore della Curva Sud stia penalizzando anche i ragazzi di Max Allegri. A causa di questa polemica viene meno quel fattore casa che ha sempre giocato un ruolo fondamentale e spinto il Milan ad imporsi sugli avversari.

Nelle scorse anche Maignan ha detto la sua, con una storia su Instagram che ritrae la Curva Sud e con sotto la scritta “manca…“. Un riferimento chiarissimo, che conferma come anche ai giocatori in campo manchi il supporto dei loro tifosi.

Tutti sperano che la situazione possa risolversi nel minor tempo possibile. Magari già domenica prossima, quando a San Siro andrà in scena il big match con profumo di Scudetto tra Milan e Napoli. Una sfida che può già dire molto su quali saranno le ambizioni del Diavolo in questa stagione. Una sfida in cui il calore del popolo rossonero sarebbe importantissimo per aiutare la squadra a fronteggiare i campioni in carica.