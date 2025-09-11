Il Milan pensa al dopo Maignan: il ds rossonero, Igli Tare, ha messo nel mirino portieri emergenti della Serie A

L’avventura di Mike Maignan al Milan potrebbe concludersi al termine di questa stagione. Il futuro del portiere francese continua ad essere argomenti di discussione tra tifosi e addetti ai lavori, considerato il suo contratto in scadenza nel 2026. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, Magic Mike è stato molto vicino dal mettere la parola fine alla sua esperienza in rossonero, vacillando dinanzi al corteggiamento del Chelsea.

Alla fine, però, la trattativa non è andata a buon fine. L’ex Lille è rimasto in rossonero e si è preso la fascia da capitano, diventando uno degli uomini simbolo anche per mister Max Allegri. Nonostante il francese continui ad essere un elemento chiave all’interno del mondo Milan, la questione rinnovo sarebbe in alto mare. I discorsi avrebbero tracciato la strada della separazione e tutto fa pensare che sarà addio al termine della stagione.

Maignan sempre più vicino all’addio: Tare vaglia due possibili alternative

Le probabilità che il Milan perda Mike Maignan a parametro zero al termine della stagione sarebbero molto alte. L’estremo difensore classe 1995, tra i protagonisti dell’ultimo Scudetto rossonero vinto, non sarebbe affatto convinto di prolungare la sua esperienza a Milano. Nonostante lo stato delle cose, secondo ‘Calciomercato.com’, la società lombarda dovrebbe comunque fare un ultimo tentativo per provare a tenersi stretto Magic Mike.

Intanto, lo stesso direttore sportivo del Milan avrebbe cominciato a guardarsi intorno, mettendo nel proprio mirino due portieri emergenti della Serie A. Al momento, i nomi più gettonati per il dopo Mike Maignan sarebbero quelli di Zion Suzuki ed Elia Caprile. L’estremo difensore giapponese del Parma sarebbe stato avvicinato dal Milan già durante la scorsa estate, nel periodo in cui il Chelsea insisteva per Maignan.

Zion Suzuki, arrivato in Italia nell’estate del 2024 per 10 milioni dal St-Truiden, si sta dimostrando un portiere di grande affidabilità tra i pali del Parma. Il giapponese classe 2002 ha grande voglia di confermare quanto di buono fatto nella passata annata, così da garantirsi un posto in nazionale per i mondiali 2026 e magari anche il trasferimento in un club come il Milan. La compagine emiliana valuta il cartellino del giocatore introno ai 20 milioni di euro.

Tare mette gli occhi anche su Caprile: l’agente conferma l’interesse

Oltre a Zion Suzuki, in casa Milan starebbe prendendo sempre più quota il nome di un altro portiere emergente della Serie A. Igli Tare, di fatto, starebbe seguendo con particolare cura la crescita di Elia Caprile, estremo difensore che il Cagliari ha riscattato dal Napoli. I sardi hanno sborsato circa 8 milioni di euro per fare proprio il cartellino del calciatore.

Il portiere classe 2001 di Verona sta attirando molto l’attenzione del Milan. La società rossonera starebbe pensando di dargli una chance qualora Maignan dovesse andare via. Il club lombardo avrebbe già avuto diversi contatti con il procuratore del calciatore, manifestando un certo interesse. Apprezzamento che è stato confermato proprio dall’agente del portiere, Omar Rahman.

Il procuratore di Caprile ha parlato a Nicolò Schira, rivelando: “Il Torino lo voleva durante l’ultima sessione di calciomercato estiva, ma il Cagliari non volevano venderlo. Milan? So che lo stanno monitorando. Sogna di arrivare a giocare per la Nazionale italiana”.