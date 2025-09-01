Milan, mercato terminato: ora testa ai rinnovi, uno in particolare

Testa ai rinnovi

La sessione estiva di mercato ha chiuso i battenti: il Milan, dopo diverse trattative, pensa ora ai rinnovi, uno in particolare.

Le porte della sessione estiva di calciomercato si sono definitivamente chiuse: il gong è scattato alle ore 20:00 di questa sera, lunedì primo settembre, dopo esattamente due mesi di trattative. Molte trattative sono arrivate a termine, tante altre non sono andate in porto, altre ancora non si sono mai avviate, nonostante magari qualche voce di mercato in più. Il Milan, dopo l’ottavo posto della passata stagione, è stato uno dei club più attivi in questa sessione, a partire da giugno, quando ha ingaggiato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Dopo un inizio piuttosto cauto, la dirigenza di Via Aldo Rossi si è scatenata sul mercato, finalizzando ben 10 nuovi innesti, tra cui colpi come Modric e Rabiot, ma anche Nkunku dal Chelsea e Ricci dal Torino.

Milan, ora il pensiero sono i rinnovi: tocca a Maignan?

Massimiliano Allegri ha ora in mano una rosa completa per poter lavorare al meglio e ottenere il risultato migliore a fine stagione: l’obiettivo è riportare il Milan in Champions League, ma perchè non puntare a qualcosa di più, ovvero ostacolare la corsa Scudetto e mettersi in gioco insieme a Napoli, Juventus e Inter su tutte. La sessione di mercato è ormai terminata, e ora i pensieri vanno ai rinnovi dei calciatori, uno su tutti quello di Mike Maignan.

Il portiere francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, 2026, e il suo rinnovo sarà un tema centrale nelle prossime settimane: già nella seconda metà di stagione scorsa, il rinnovo di Maignan è stato molto discusso, e a meno di un anno dalla sua scadenza, i rossoneri cominceranno a rifletterci.

Milan, Maignan ha una richiesta precisa

Attualmente Mike Maignan ha un ingaggio pari a 2,8 milioni di euro e un contratto in scadenza a giugno 2026; per il rinnovo, il portiere francese avrebbe chiesto un aumento rispetto all’ingaggio attuale, ma ora la palla è in mano alla dirigenza rossonera, in particolare al direttore sportivo Tare. Se Maignan non ottiene il rinnovo, si libera a parametro zero, lasciando così il Milan a mani vuote: la dirigenza dovrà decidere se lasciarlo andare, senza percepire nulla dalla “cessione”, oppure rinnovare il contratto e provare poi a venderlo di conseguenza.

