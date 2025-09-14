Milan, Modric e Saelemaekers d’accordo nel post partita: le parole emozionano i tifosi rossoneri

Milan-Bologna 1-0, ecco le parole di Luka Modric e Alexis Saelemaekers ai microfoni di Dazn nel post partita della terza giornata di Serie A.

Triplice fischio a San Siro: vince il Milan grazie alla rete di Luka Modric. Oltre all’avversario ostico come il Bologna, ci si è messa di mezzo anche la sfortuna: sono stati ben 3 i pali colpiti dal Milan in questa gara. Uno da Ricci e ben 2 da Gimenez, applaudito ed incoraggiato dai propri tifosi al momento della sostituzione.

Nel post partita, Luka Modric e Alexis Saelemaekers hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Modric e Saelemaekers d’accordo: “Siamo felici”

Il pallone d’oro 2018 ha parlato della sua prestazione ed anche in ottica futura:

“Siamo felici, adesso ci concentriamo sulle prossime partite. Spero che nessuno mi ricordi più l’età (ride ndr). Chi tornerà dagli infortuni darà una grande mano“.

Saelemaekers ha parlato della sua posizione a tutta fascia:

“Mi piace questa posizione, c’è Tomori dietro che copre. Sono contento per la squadra e per Modric che ha fatto una grande partita”.

Rispetto all’opportunità di giocare con Modric: