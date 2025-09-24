Milan-Modric, emerge il clamoroso retroscena: la rivelazione del croato

Sorprendente retroscena che vede protagonista Luka Modric e la sua esperienza al Milan. Emerge una rivelazione sul pensiero del centrocampista croato.

Il mercato estivo del Milan è stato ricco di innesti, tra colpi che hanno infiammato la piazza e colpi invece passati più in sordina. Uno degli acquisti probabilmente più sottovalutati è stato senza dubbio Luka Modric. Il centrocampista croato non ha di certo bisogno di presentazioni, ma in molti avevano dei dubbi riguardo il suo stato di forma.

Il Pallone d’Oro 2018 ha spento qualche giorno fa 40 candeline. Nonostante una carriera sempre al top in Europa e nel mondo, si pensava che il croato venisse in rossonero solamente per coronare un suo sogno d’infanzia. Un ruolo secondario, con il suo contributo che si sarebbe visto più nello spogliatoio che sul campo. Nulla di più sbagliato. Arrivati a fine settembre, non si può che restare a bocca aperta per quello che è stato l’impatto di Modric con il mondo Milan. Un impatto sorprendente anche per il diretto interessato.

Modric, il Milan supera ogni aspettativa: la confessione agli amici

Queste prime settimane hanno mostrato un Modric al massimo della forma, più che centrale nello scacchiere di Max Allegri. L’esperienza in rossonero sta andando a gonfie vele. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, Modric avrebbe rivelato a degli amici di essere rimasto sorpreso da quanto gli stia dando il Milan.

Nonostante le sue aspettative iniziali non fossero affatto basse, il croato è rimasto ancor più estasiato da questi suoi primi mesi in rossonero.

Difficile dare per falsa questa indiscrezione, visto il fuoco negli occhi che Modric mostra di avere in ogni partita. Il classe ’85 ha vinto qualsiasi cosa con la maglia del Real Madrid, ma non sembra ancora essere sazio. Il numero 14 rossonero non è arrivato a Milano per una semplice vacanza e al momento lo sta ampiamente dimostrando.