Milan, Modric vince il confronto con De Bruyne: è lui il re del centrocampo

I rossoneri vincono contro i Campioni di Italia in carica lanciando un messaggio alla Serie A: ma a Milano c’è un nuovo Re.

Il Milan per la prima volta in questa stagione tocca la vetta della classifica. La vittoria di ieri in casa contro un Napoli sottotono ha innescato fiducia nel mondo rossonero e acceso stelle e sogni dei 70mila accorsi a San Siro.

Allegri sa di poter contare su una squadra solida e compatta, capace di sacrificarsi e resistere anche nelle avversità. Tutti i reparti sono ben assortiti e in connessione, ma la vera scoperta del nuovo Milan di Max è il centrocampo con Modric e Rabiot.

Modric è il Re del nuovo Milan di Allegri

Nella partita contro il Napoli a San Siro, Modric ha danzato sulla mediana del centrocampo dimostrando che il ruolo assegnato da Allegri è perfetto. Non perde la sua essenza tecnica, aggiunge movimento, copertura al posizionamento, visione nei passaggi che possono rompere le linee.

Il confronto con De Bruyne, suo compagno di reparto e top player come lui era inevitabile. Il duello a centro campo tra i due ha però visto un vincitore: Luka Modric, grazie a una combinazione di interventi difensivi, lettura di gioco e presenza costante nel possesso.

Il dato più impressionante non è tanto il possesso palla o i passaggi riusciti, ma la capacità di incidere anche lontano dalla sfera, ovvero quando l’azione sembra avere perso slancio, riuscendo a dare nuovi impulsi. Modric, arrivato a Milano con un bagaglio di esperienza, sembra aver trovato non solo un ambiente accogliente ma anche la struttura tattica giusta per esprimere un equilibrio raro tra creatività e sacrificio.