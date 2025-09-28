Milan-Napoli, adesso lo Scudetto è possibile? Saelemaekers e Pulisic escono allo scoperto

Tre punti e primo posto per il Milan, che batte il Napoli nella super sfida di San Siro. A fine partita Pulisic e Saelemaekers sono intervenuti ai microfoni di DAZN.

Il Milan si porta a casa il primo big match stagionale contro il Napoli campione in carica. Tre punti pesantissimi per i rossoneri, che trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato e si prendono la vetta della classifica agganciando proprio il Napoli e la Roma. Adesso il Diavolo sogna in grande, consapevole che se la può giocare con chiunque.

Dopo un primo fantastico e chiuso in vantaggio di due reti grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic, a inizio primo tempo il rosso di Estupinan e il conseguente rigore segnato da De Bruyne riaprono tutto. Il Milan però regge l’urto e dopo una battaglia durata 98 minuti si prende i tre punti. Nel post partita sono intervenuti proprio i due marcatori rossoneri: Saelemaekers e Pulisic.

Milan da Scudetto? Saelemaekers non ha dubbi: “La stagione è lunga”

Dopo il fischio finale, l’esterno belga e il fantasista statunitense sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Tanta gioia per questa vittoria di spessore, contro quello che è probabilmente l’avversario più difficile di tutti. Queste le loro dichiarazioni:

SAELEMAEKERS – Siamo una famiglia unita, abbiamo dato tutto fino alla fine. Siamo una grande squadra. Io provo sempre a dare il massimo per il Milan, la gente lo vede. Ma la cosa più importante è la squadra, oggi abbiamo vinto anche per loro. Scudetto? La stagione è lunga, lavoriamo per risultati così. Vedremo alla fine. PULISIC – Partita incredibile, abbiamo difeso alla grande. C’è stato tanto spirito di sacrificio. Il mister sta facendo venire fuori il meglio da tutti noi.

Queste, dunque, le parole di Saelemaekers e Pulisic. È ancora troppo presto per parlare di Scudetto, ma di certo il successo di oggi non può essere considerato una vittoria come le altre.