Milan-Napoli, adesso lo Scudetto è possibile? Saelemaekers e Pulisic escono allo scoperto

di
Pulisic e Saelemaekers

Tre punti e primo posto per il Milan, che batte il Napoli nella super sfida di San Siro. A fine partita Pulisic e Saelemaekers sono intervenuti ai microfoni di DAZN.

Il Milan si porta a casa il primo big match stagionale contro il Napoli campione in carica. Tre punti pesantissimi per i rossoneri, che trovano la quarta vittoria consecutiva in campionato e si prendono la vetta della classifica agganciando proprio il Napoli e la Roma. Adesso il Diavolo sogna in grande, consapevole che se la può giocare con chiunque.

Dopo un primo fantastico e chiuso in vantaggio di due reti grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic, a inizio primo tempo il rosso di Estupinan e il conseguente rigore segnato da De Bruyne riaprono tutto. Il Milan però regge l’urto e dopo una battaglia durata 98 minuti si prende i tre punti. Nel post partita sono intervenuti proprio i due marcatori rossoneri: Saelemaekers e Pulisic.

Milan da Scudetto? Saelemaekers non ha dubbi: “La stagione è lunga”

Dopo il fischio finale, l’esterno belga e il fantasista statunitense sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Tanta gioia per questa vittoria di spessore, contro quello che è probabilmente l’avversario più difficile di tutti. Queste le loro dichiarazioni:

SAELEMAEKERS – Siamo una famiglia unita, abbiamo dato tutto fino alla fine. Siamo una grande squadra. Io provo sempre a dare il massimo per il Milan, la gente lo vede. Ma la cosa più importante è la squadra, oggi abbiamo vinto anche per loro. Scudetto? La stagione è lunga, lavoriamo per risultati così. Vedremo alla fine.

PULISIC – Partita incredibile, abbiamo difeso alla grande. C’è stato tanto spirito di sacrificio. Il mister sta facendo venire fuori il meglio da tutti noi.

Pulisic e Saelemaekers
Milan-Napoli, Saelemaekers e Pulisic sullo Scudetto – spaziomilan.it

Queste, dunque, le parole di Saelemaekers e Pulisic. È ancora troppo presto per parlare di Scudetto, ma di certo il successo di oggi non può essere considerato una vittoria come le altre.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie