Milan Napoli, Allegri euforico: il tecnico esalta il gruppo, poi sulla partita di Leao

Mister Massimiliano Allegri riserva una pioggia di complimenti alla propria squadra: che messaggio al gruppo dopo la vittoria sul Napoli.

Il Milan non si ferma più, mandando ko anche i campioni d’Italia. Con cuore, solidità e determinazione, la squadra rossonera mette un freno alla corsa degli azzurri di Antonio Conte. I ragazzi di Allegri hanno messo le mani sulla quinta vittoria di fila, prendendosi la vetta della Serie A in coabitazione con Napoli e Roma. Per gli azzurri si tratta della prima battuta d’arresto della stagione in Serie A. La compagine rossonera si è imposta dinanzi al pubblico di San Siro con il punteggio di 2-1, successo maturato dai gol realizzati nel primo tempo da Saelemaekers e Pulisic.

Un match che per il Milan si è fatto difficoltoso nella ripresa, a causa dell’espulsione da rigore di Estupinan e la rete sul conseguente rigore di De Bruyne. Nonostante l’inferiorità numerica, arrivata al 57esimo, i rossoneri l’hanno portata a casa con carattere e tanto sporto di sacrifico, tenendo botta ai continui assalti dei campioni d’Italia. Dopo la grande vittoria, la prestazione dei rossoneri è stata analizzata da mister Massimiliano Allegri.

Allegri esalta il gruppo: che messaggio alla squadra

Mister Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: “Sono contento perché era un test importante per noi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, purtroppo nel secondo tempo ci ha condizionato l’espulsione. Ci siamo allenati a difendere. I ragazzi son stati bravi, ma è solamente all’inizio. Da domani peneremo già alla prossima partita prima della sosta. Il nostro modo di giocare? Nasce dalla prima partita in estate con l’Arsenal. Giocavamo con i due trequarti, il doppio mediano e Leao di punta. Poi dipende dalle caratteristiche dei due trequartisti. Se è più difensivo diventa una mezzala, se è più offensivo diventa un trequartista. Abbiamo sempre lavorato così, ogni tanto cambiamo in allenamento per vedere se ci sono soluzioni diverse che durante l’anno potranno servire”.

Allegri ha poi aggiunto: “I ragazzi hanno vinto meritatamente contro un grande Napoli. Non sarebbe cambiato nulla se fosse finita in pareggio. Partite di sofferenza come questa ce ne saranno altre, ma bisogna giocare con lo spirito di questa sera. Leao? Avanti abbiamo Pulisic, Gimenez, Nkunku e Loftus-Cheek. L’importante che tutti migliorino la condizione, sopratutto Leao che è stato 45 giorni fermo e non aveva tanto minutaggio. Mi dispiace per Nkunku che non è entrato perché è un giocatore di grande qualità e nei momenti di gestione è molto bravo. Gimenez ha lavorato molto bene. Quelli che vanno in campo devono correre molto”.

Infine, Allegri ha dichiarato: “Modric allegriano? Luka è un giocatore troppo intelligente, davanti alla difesa ti dà più qualità. È efficace anche nelle chiusure. Cremonese? Abbiamo subito due gol sugli unici due cross. Paradossalmente abbiamo subito più col Bari. La prestazione c’è stata, poi eravamo all’inizio. Match con la Juventus? Sarà meraviglioso, molto divertente”.