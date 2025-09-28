Milan-Napoli, Allegri non ha dubbi su Gimenez: “Mi piace per un motivo ben preciso”, poi su Pulisic

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato dell’imminente big match contro il Napoli ai microfoni di DAZN.

Serata di fuoco per il Milan di Max Allegri, che tra pochi minuti scenderà in campo a San Siro nel primo vero big match stagionale: quello contro i campioni d’Italia del Napoli. Dopo le prime giornate, la sensazione è che a sfidarsi possano essere le due più grandi contendenti per lo Scudetto. Con una vittoria i rossoneri aggancerebbero proprio i partenopei in cima alla classifica.

Inutile dire che, seppur non si possa parlare già di sfida decisiva per le sorti del campionato, il match di oggi potrà dire molto sulle quelle che saranno le reali ambizioni del Diavolo. A pochi minuti dalla gara è intervenuto ai microfoni di DAZN anche il tecnico Max Allegri.

Milan, Allegri si fida di Gimenez: “Sono contento che si sia sbloccato”

Il tecnico rossonero ha parlato ovviamente del big match di questa sera e sull’impatto che avrà sul resto della stagione. Il livornese si è poi soffermato su Pulisic, in dubbio fino a qualche minuto, e sul suo centravanti Gimenez:

PULISIC – Ero un po’ preoccupato per le sue condizioni visto che non stava benissimo. Stamattina si è allenato bene e giocherà lui. CENTROCAMPO – Ho giocatori importanti in tutti i reparti, abbiamo delle buone qualità. Siamo soltanto all’inizio, oggi ovviamente è una sfida importante per capire come affronteremo questo Napoli.

GIMENEZ – Le punte quando fanno gol vanno in fiducia. Sono contento che si sia sbloccato dopo le tante occasioni avute. È un giocatore molto valido, che aiuta molto la squadra. SENSAZIONI – È una grande partita ed una grande serata di calcio. L’ambiente è meraviglioso e bisogna fare una grande partita. Speriamo di essere bravi e fare un buon risultato.

Queste, dunque, le dichiarazioni di Allegri poco prima del calcio d’inizio di una sfida che può dire tanto sulle reali ambizioni stagionali del Milan. Molto dipenderà anche da Gimenez, che si spera possa essersi definitivamente sbloccato dopo il con il Lecce in Coppa Italia.