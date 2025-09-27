Milan-Napoli, Allegri non ci sta: messaggio diretto a Conte

Massimiliano Allegri parla alla vigilia del big match contro il Napoli: il tecnico rossonero lancia un messaggio ai campioni d’Italia.

In casa Milan c’è voglia, ambizione e fame di tornare sulla cresta dell’onda della Serie A. Per i rossoneri è giunto il momento di misurarsi con la prima della classe, gli attuali campioni d’Italia. Domani sera, alle ore 20:45, la squadra di Max Allegri tornerà di scena alla scala del calcio per il big match di campionato col Napoli di Antonio Conte. Il Milan ha tutta l’intenzione di fare la voce grossa al cospetto dei campioni d’Italia, dando continuità agli ottimi risultati.

Il Diavolo è reduce da quattro successi di fila, l’ultimo è arrivato in settima nella gara di Coppa Italia con il Lecce. Stesso trend messo in piedi dagli azzurri in Serie A. I partenopei hanno iniziato il loro cammino piegando Sassuolo, Cagliari, Fiorentina e Pisa. Alla vigilia della sfida d’alta quota ha parlato Massimiliano Allegri, rilasciando delle dichiarazioni ricche di significato.

Milan-Napoli, Allegri fa chiarezza su Leao e poi manda un messaggio al Napoli

Mister Massimiliano Allegri ha esordito in conferenza stampa mettendo subito le cose in chiaro su chi è la favorita per lo Scudetto:

“Le difficoltà di domani? Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Ha fatto un mercato importante, è la favorita per lo Scudetto. Antonio Conte è bravissimo a far rendere tutti al massimo, i numeri dicono che sono favoriti domani. Negli ultimi anni, il Milan ha sempre perso in casa col Napoli. Servirà molta attenzione, sarà una bella partita. Loro difensivamente concedono poco. È una bella partita, per noi sarà un test importante. Siamo in buone condizioni, sia fisica che mentale. Abbiamo recuperato anche Leao. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Sappiamo le difficoltà che affronteremo. Se mi aspettavo questo inizio? Sono contento che i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. Devono fidarsi della società, ha una strategia ben precisa. C’è grande entusiasmo e molta attenzione. Ma non bisogna pensare che tutto sia risolto. Abbiamo una partita bellissima da giocare”.

In seguito, il tecnico toscano ha dribblato la domanda su Conte:

“Milan più strutturato del Napoli? La società ha lavorato bene sul mercato, abbiamo un’ottima rosa. Pensiamo a noi stessi e creare i presupposti per giocarci le nostre chance per arrivare nei primi quattro posti. Quello che pensano gli altri non mi interessa ma ho grande rispetto di Antonio, è un grande professionista. In carriera ha ottenuto dei grandi risultati”.

Su Leao ed il reparto offensivo:

“Leao? Non so la sua autonomia, ha fatto due mezzi allenamenti. È fermo da 45 giorni. Non dobbiamo pensare al risultato, c’è da fare una grande partita. Giochiamo contro i campioni d’Italia. Le squadre di Conte sono sempre state molto organizzate. Per lui parlano i numeri. Leao deve riprendere la condizione ottimale. Nkunku è sulla strada giusta, Gimenez si è sbloccato. Anche Pulisic sta andando bene. Gli obiettivi li raggiungi anche se quelli che entrano dalla panchina determinano. Sono fondamentali per noi. Il Milan credo abbia anche questo tipo di giocatori”.

Allegri ha poi ammesso:

“Per me sarà difficile scegliere la formazione, spero di azzeccarla. La partita di martedì ha comunque confermato che c’è un gruppo di ragazzi che sta diventando squadra e su questo dobbiamo lavorare. L’obiettivo comunque è quello di portare il Milan nuovamente in Champions. Spinta dello stadio? Avere i tifosi che ci incitano è importante, domani sera mi aspetto questo. Rabiot ha alzato la competitività del gruppo, abbiamo sei centrocampisti molto bravi. Sono giocatori molto affidabili. Sono contento di avere Modric, può dare tantissimo, in questi due mesi ha messo grande professionalità e umiltà. Dispiace che i giocatori come lui siano pochi. Sono contento anche di Estupinian, è un ottimo giocatore, si deve inserire ma è un grande professionista, sta migliorando fisicamente e tecnicamente”.

Mentre sugli obiettivi del Milan, Allegri ha rimarcato:

“Io cerco equilibrio, ma alla fine conta il risultato. Ci sono partite che vinceremo 1-0, io spero tante. Ma anche con risultati più larghi, la cosa importante è che la squadra mantenga una sua fisionomia. Confronto con il Napoli dello scorso anno? Quella di domani è un match importante. Io preferisco giocare più partite in settimana che farne solo una. Il nostro obiettivo è giocare la Champions”.

Infine, Allegri ha concluso dicendo: