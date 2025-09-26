Milan Napoli, Conte scioglie il dilemma portiere? Occhio all’annuncio in diretta

Mancano ancora tanto all’inizio del match ma proseguono i rumors riguardo alla sfida di serie A tra il Milan ed il Napoli di Antonio Conte.

E’ forse la sfida più attesa di questa prima fase della stagione e Milan Napoli può già dirci molto su cosa faranno le due squadre in questa stagione. Una sfida importante specialmente per la squadra di Allegri che – in caso di una prova positiva – potrebbe rilanciare le sue ambizioni non solo in chiave Champions League ma anche per qualcosa in più.

Il Milan è pronta per questa sfida nonostante qualche dubbio nella testa di Allegri ma occhio anche alle scelte di Antonio Conte e nelle ultime ore sono spuntati nuovi rumors riguardo alla questione portiere. In casa Napoli non c’è un vero e proprio titolare fisso, specialmente dopo che gli azzurri hanno investito in estate 22 milioni per acquistare la ‘riserva’ Vanja Milinkovic Savic.

Milan Napoli, la rivelazione di Sorrentino sul portiere: ecco chi giocherà

Attraverso ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto un portiere esperto come Stefano Sorrentino, portiere ormai ritiratosi da qualche anno e che ha parlato dicendo la propria a poche ore dalla sfida tra Milan e Napoli:

“Ballottaggio in porta? Secondo me Conte ha scelto Milinkovic Savic per questa gara. In queste gare il tecnico privilegia lui perchè ha l’arma in più del lancio lungo” e Sorrentino ha ricordato che Vanja è una richiesta esplicità dell’allenatore del club partenopeo.