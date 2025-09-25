Milan-Napoli, è di nuovo Allegri contro Conte: i precedenti pendono nettamente da una parte

L’ennesimo match, l’ennesimo scontro di un duello infinito. Allegri e Conte ancora una volta faccia a faccia: i precedenti tra i due

Dopo il derby d’Italia e la stracittadina romana, un altro crocevia importantissimo per la stagione. Siamo solo alla quinta giornata, ma Milan-Napoli di domenica sera vale già tantissimo in chiave lotta Scudetto. Il Napoli, ad eccezione dell’esordio europeo all’Etihad Stadium contro il City, non ha ancora sbagliato nulla e viaggia a vele spiegate e soprattutto a punteggio pieno in cima alla classifica di serie A. Alle spalle dei partenopei la Juventus a quota 10 e poi il Milan.

I ragazzi di Max, dopo il K.O. d’esordio tra le mura amiche contro la Cremonese, hanno cambiato marcia guadagnando un bottino di 9 punti contro Lecce, Bologna e Udinese e soprattutto mantenendo la porta inviolata in ogni occasione, la squadra con il minor numero di expected goals concessi in tutta la serie A e la seconda miglior difesa in campionato, con soltanto due reti subite (davanti solo la Roma, con soltanto un gol incassato).

Domenica però un primo bivio importante, il Milan si misurerà con gli attuali campioni d’Italia, e Max Allegri ritroverà ancora una volta Antonio Conte sul suo cammino.

Numeri dalla parte di Antonio Conte: i precedenti tra i due tecnici

Un match che porta con sé dati e numeri. Carte alla mano, questo sarà il nono scontro tra Massimiliano Allegri ed Antonio Conte ed i dati parlano chiaro.

Dei precedenti otto incontri, soltanto una volta l’ha spuntata il tecnico livornese, quando militava ancora sulla panchina del Cagliari. Due i pareggi e ben cinque i trionfi del tecnico salentino che parte abbondantemente in vantaggio almeno in questa statistica. Una statistica che non vale da pronostico, le due squadre arrivano al match con la testa e l’umore giusto, sarà il campo ad esprimere un verdetto.