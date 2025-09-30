Milan-Napoli, Juan Jesus punzecchia i rossoneri: tifosi scatenati

A distanza di 48 ore dal match tra Milan e Napoli, Juan Jesus torna sulla sfida e punzecchia i rossoneri.

La scorsa domenica il Milan di Massimiliano Allegri ha affrontato il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte: i rossoneri si sono imposti per 2 a 1, grazie ad un primo tempo stratosferico che ha permesso alla squadra rossonera di portarsi sul doppio vantaggio grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic. Nella seconda frazione di gioco il Milan ha retto l’inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Estupinian, non facendosi raggiungere dalla squadra partenopea sul risultato. Nulla è valso infatti il rigore di De Bruyne siglato al 60′.

Milan-Napoli, Juan Jesus contro i rossoneri: l’ha detto in conferenza

La vittoria dei rossoneri sul Napoli ha acceso ancora di più l’entusiasmo tra i propri tifosi, tanto che durante il match contro la squadra partenopea la Curva Sud è tornata ad incitare la propria squadra, intonando cori d’incoraggiamento. E questo i calciatori del Milan lo hanno apprezzato, come testimoniato da Leao nell’ultimo post Instagram.

Sul match è tornato a parlare Juan Jesus, difensore del Napoli che ha giocato titolare vista l’emergenza difensiva della squadra partenopea. Queste le sue parole oggi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona:

Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta, significa che abbiamo dato fastidio ad un pò di gente. Se guardiamo la gara, non abbiamo subito il Milan: anzi, abbiamo comandato il gioco spesso.

Dichiarazioni forti quelle del difensore partenopeo, che ha acceso il dibattito con i tifosi rossoneri, non d’accordo con le sue parole: inutile ribadirlo, il Milan ha vinto e conquistato i tre punti, quindi qualcosa avrà funzionato sicuramente di più rispetto alla squadra allenata da Conte.