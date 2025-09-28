Milan-Napoli, la decisione di Allegri su Leao: le formazioni ufficiali

di

Tra poco meno di un’ora Milan e Napoli scenderanno in campo per il match valido per la quinta giornata di campionato.

Mancano pochi minuti all’inizio di Milan-Napoli, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A: una sfida che si prospetta entusiasmante, sotto tutti i punti di vista; una sfida che vede affrontarsi Allegri e Conte, due allenatori condottieri della propria squadra. Una sfida che vede due squadre al vertice della classifica: da una parte il Milan, pronto a riscattare la scorsa stagione, dall’altra il Napoli, pronto a ripetere la stagione scorsa e a conquistare il quinto titolo della storia. Una partita che si prospetta entusiasmante, molto animata.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Conte

I riflettori del calcio italiano questa sera sono spostati tutti su San Siro, in particolare sul match tra Milan e Napoli: per i rossoneri è un vero e proprio banco di prova; la squadra di Allegri, infatti, affronta per la prima volta in campionato una big e può verificare così il suo livello di preparazione.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Conte LaPresse spaziomilan.it

Per la sfida contro la squadra di Conte, Massimiliano Allegri decide di affidarsi alla sua formazione tipo: Maignan rientra a coprire i pali della porta rossonera in campionato, dopo il fastidio al polpaccio avuto nel match contro il Bologna; difesa tipica con Tomori, Gabbia e Pavlovic, nella speranza che nessuno dei tre si faccia male. Confermato anche il centrocampo e gli esterni sulle fasce, così come confermato il reparto offensivo: Pulisic e Gimenez. A gara in corso, Allegri avrà la possibilità di ribaltare la sua formazione, con l’ingresso di Nkunku e Leao, quest’ultimo fuori da più di 40 giorni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Antonio Conte.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
Gestione cookie