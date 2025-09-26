Milan-Napoli, Leao al rientro: Allegri ha un piano per il portoghese

In occasione del big match di San Siro, Max Allegri potrà contare sul rientro di Rafael Leao, tornato ad allenarsi in gruppo

Mancava solo lui all’appello e ora il rientro in campo è praticamente cosa fatta. Dopo più di un mese di assenza per un problema al polpaccio, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo e prenderà sicuramente parte alla sfida cruciale contro il Napoli di Antonio Conte.

Leao ritroverà un Milan molto diverso da quello che ha lasciato: Modric e Rabiot si sono presi la squadra sulle spalle, trascinandola verso 4 vittorie di fila in cui oltre al classico pragmatismo tipico delle squadre di Allegri, la porta è rimasta inviolata in ciascuna di queste partite, si è vista anche una nuova propulsione offensiva che difficilmente è stata affibbiata al tecnico toscano. L’ultimo ingrediente per la miscela perfetta sarà proprio il ritorno in campo del portoghese, verso il quale Max Allegri ha già in mente un piano.

Milan-Napoli, Leao sarà l’arma per ribaltare il campo

Il numero 10 rossonero è fermo ormai dal 14 agosto, nella sfida di Coppa Italia contro il Bari quando trovò anche la prima rete ufficiale del nuovo ciclo targato Allegri. Lo staff medico rossonero ha usato la massima cautela nella gestione dell’infortunio al polpaccio del portoghese, essendo l’ex Lille un giocatore che vive di scatti e quindi di appoggi violenti sul muscolo interessato. Ora però è pienamente recuperato ed è pronto per prendere parte alla sfida di San Siro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rafael Leao partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella seconda frazione, quando causa stanchezza gli spazi si dilateranno inesorabilmente e lui potrà essere decisivo con la sua velocità in campo aperto. Un’altra carta nella mano di Max Allegri, pronto a giocarla quando sarà necessario.

Milan-Napoli, un solo cambio per Allegri rispetto a Udine

Max, oltre a Rafa Leao, si terrà come asso nella manica anche il francese Nkunku. L’acquisto più esoso dell’estate rossonera ha trovato la prima gioia personale in settimana contro il Lecce ma è ancora lontano dalla miglior condizione fisica. Contro Conte, Allegri non vuole fare esperimenti e si affiderà quindi ai suoi scudieri per tentare l’assalto.

L’unico cambio rispetto a Udine sarà in porta con Mike Maignan pronto a riprendersi il posto di Terracciano. In difesa confermato il trio Pavlovic, Gabbia, Tomori così come a centrocampo dovrebbero essere ancora Fofana e Rabiot a fare da scudieri a Luka Modric. Sugli esterni confermatissimi Estupinan e Saelemaekers: il peso dell’attacco sarà ancora su Santi Gimenez, con Pulisic a ruotargli attorno.