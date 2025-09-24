Milan-Napoli, pessime notizie per Conte: non ci sarà a San Siro

Milan-Napoli, pessime notizie per Conte: le ultimissime

Domenica sera il Napoli arriverà a San Siro contro il Milan con una retroguardia rimaneggiata. Antonio Conte dovrà rinunciare a uno dei suoi titolari, fermatosi per un guaio muscolare, ma potrà riabbracciare Amir Rrahmani, pronto a tornare al centro della difesa e a fare coppia con Juan Jesus.

Una sfida che ha già il sapore di scudetto, e che dirà molto della lotta per il titolo che si consumerà in questa stagione.

Salta il Milan: le ultime da Napoli

Niente Milan per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli, uscito lunedì contro il Pisa per un problema muscolare, non sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domenica sera a San Siro. Oggi il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni sono già negative: stop quasi certo almeno per il big match con i rossoneri.

C’è però anche una buona notizia per gli azzurri. In difesa dovrebbe rientrare Amir Rrahmani, fermatosi durante l’ultima sosta per le nazionali. Il centrale ha recuperato e con ogni probabilità farà coppia con Juan Jesus al centro della retroguardia partenopea. Una soluzione che restituisce un po’ di equilibrio a Conte, chiamato a gestire un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con più di un’emergenza.