Milan-Napoli, Pulisic manda un messaggio ad Allegri: “La nuova posizione…”

di
Christian Pulisic

Primo big match stagionale per il Milan, che tra pochi minuti scenderà in campo a San Siro per sfidare i campioni in carica del Napoli. C’è profumo di alta classifica a Milano, con i rossoneri che vogliono fare il colpo grosso per candidarsi seriamente alla vittoria dello Scudetto. Difronte c’è, però, una squadra ancora a punteggio pieno che arriva a San Siro per trovare il quinto successo di fila in campionato.

Poco prima del calcio d’inizio ha parlato dell’imminente sfida Christian Pulisic, l’uomo più in forma del Milan, a cui Max Allegri si aggrappa per battere Antonio Conte.

Milan, nuova posizione per Pulisic: “Mi trovo molto bene”

Il fantasista statunitense è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando ovviamente dell’importanza della gara di oggi e di quanto il Milan abbia voglia di dare seguito al momento positivo. Il numero 11 rossonero si è poi soffermato anche sul nuovo modulo adottato da Max Allegri e sulla sua posizione in campo:

Prova di maturità? Stiamo facendo bene, sarà una grande partita. Vogliamo continuare così. Il divertimento è la chiave, giochiamo bene con questo sistema. Mi piace la posizione in cui gioco.

Milan-Napoli, Pulisic manda un messaggio ad Allegri – spaziomilan.it

Queste, dunque, le dichiarazioni di Pulisic, che si è detto entusiasta di questo nuovo assetto che gli sta permettendo, se possibile, di essere ancor più decisivo delle passate stagioni. In assenza di Leao, è Capitan America ad essersi preso il Milan sulle spalle e la speranza non può che essere quella che anche oggi succeda lo stesso.

Raffaele Cafagna

