Milan Napoli, Rabiot si espone: messaggio chiaro alla Juventus

Adrien Rabiot si esalta dopo la vittoria contro il Napoli: il centrocampista francese manda un chiaro messaggio alla Juventus

Il Milan di Allegri supera l’esame Napoli, battendo la squadra di Conte 2-1. Al termine del match, la prestazione dei rossoneri è stata analizzata da diversi protagonisti del match, tra questi anche Adrien Rabiot.

Il francese si esalta: messaggio alla Juventus

Dopo la vittoria interna contro il Napoli, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn. Il centrocampista francese ha sfruttato l’intervista per elogiare il suo gruppo e mandare un messaggio alla Juventus.

Rabiot ha esordito a Dazn dichiarando: “Conosco bene il mister e il suo modo di lavorare, è stato molto facile integrarmi. Sono arrivato con umiltà, lavorando tutti i giorni per dare l’esempio e trascinare questa squadra. Da quando son qui abbiamo fatto 4 vittorie e abbiamo preso solo un gol. Abbiamo uno spirito molto forte, lo stato d’animo è positivo. Stasera è stata difficile, ma con spirito siamo riusciti a portala a casa”.

In seguito, Rabiot ha parlato di Modric: “In queste partite in dieci contro undici devi dare sempre di più. Questa è la mentalità che dobbiamo avere. Modric? È troppo facile giocare con lui, correre così a quarant’anni non me lo spiego. Si diverte in campo e gli piace anche difendere. Abbiamo tanta qualità, ci divertiamo anche a difendere. Bravi tutti stasera, anche in dieci abbiamo fatto bene”.

Rabiot ha concluso il suo intervento parlando del prossimo avversario del Milan, nonché sua vecchia squadra: la Juventus. Il francese ha detto: “Sono contento di tornare allo Stadium. Sarà una bella partita perché siamo in cima, voglio vincere. Sono contento di essere tornato. Sarà una partita molto speciale. Sono stato lì cinque anni e sono stato bene”.