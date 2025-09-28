Milan Napoli, Rabiot si espone: messaggio chiaro alla Juventus

di
Milan, le parole di Rabiot

Adrien Rabiot si esalta dopo la vittoria contro il Napoli: il centrocampista francese manda un chiaro messaggio alla Juventus

Il Milan di Allegri supera l’esame Napoli, battendo la squadra di Conte 2-1. Al termine del match, la prestazione dei rossoneri è stata analizzata da diversi protagonisti del match, tra questi anche Adrien Rabiot.

Il francese si esalta: messaggio alla Juventus

Dopo la vittoria interna contro il Napoli, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Dazn. Il centrocampista francese ha sfruttato l’intervista per elogiare il suo gruppo e mandare un messaggio alla Juventus.

Rabiot ha esordito a Dazn dichiarando: “Conosco bene il mister e il suo modo di lavorare, è stato molto facile integrarmi. Sono arrivato con umiltà, lavorando tutti i giorni per dare l’esempio e trascinare questa squadra. Da quando son qui abbiamo fatto 4 vittorie e abbiamo preso solo un gol. Abbiamo uno spirito molto forte, lo stato d’animo è positivo. Stasera è stata difficile, ma con spirito siamo riusciti a portala a casa”.

Milan, le parole di Rabiot
Milan, le dichiarazioni di Rabiot – SpazioMilan.it

In seguito, Rabiot ha parlato di Modric: “In queste partite in dieci contro undici devi dare sempre di più. Questa è la mentalità che dobbiamo avere. Modric? È troppo facile giocare con lui, correre così a quarant’anni non me lo spiego. Si diverte in campo e gli piace anche difendere. Abbiamo tanta qualità, ci divertiamo anche a difendere. Bravi tutti stasera, anche in dieci abbiamo fatto bene”.

Rabiot ha concluso il suo intervento parlando del prossimo avversario del Milan, nonché sua vecchia squadra: la Juventus. Il francese ha detto: “Sono contento di tornare allo Stadium. Sarà una bella partita perché siamo in cima, voglio vincere. Sono contento di essere tornato. Sarà una partita molto speciale. Sono stato lì cinque anni e sono stato bene”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie