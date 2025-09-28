Milan-Napoli, Sacchi entusiasta: “Ecco cosa mi aspetto”

Mancano poche ore all’inizio del match tra Milan-Napoli, big match della 5° giornata del campionato di Serie A.

Alle ore 20:45 scenderanno in campo, sul prato di San Siro, Milan e Napoli: il big match di giornata si disputa nei riflettori dello stadio di San Siro, il cui futuro si deciderà tutto nella giornata di domani, quando il Consiglio comunale di Milano si radunerà per decidere le sorti dello stadio. A dirigere il match sarà il fischietto Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. IV uomo sarà l’arbitro Marinelli, mentre al VAR ci saranno Marini e Doveri. San Siro va verso il sold out, con i tifosi rossoneri che hanno risposto presente; qualche posto vuoto invece nel settore ospiti, occupato dai tifosi partenopei.

Milan-Napoli, Sacchi analizza: ecco quale sarà la chiave

Mancano poche ore al fischio d’inizio tra Milan e Napoli, match che chiude la domenica sportiva: rossoneri e partenopei si giocano molto, soprattutto dopo i risultati di ieri. L’Inter ha accorciato e raggiunto i cugini rossoneri, mentre Juventus e Atalanta hanno pareggiato. A 5 giornate dall’inizio del campionato, la classifica rimane piuttosto corta e solo il Napoli questa sera può sfuggire.

Sul match ha rilasciato qualche dichiarazione anche Arrigo Sacchi, ex allenatore della squadra rossonera. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport, che analizzano cosa l’ex tecnico si aspetta dalla sfida di questa sera: