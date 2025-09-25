Milan-Napoli, si ferma un top player: out 1 mese

Infortunio per un big che sarà costretto a saltare la super sfida di domenica; il mister pensa alle alternative

Manca sempre meno al big match che andrà in scena domenica sera in uno strabordante San Siro. L’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni; sia il Milan di Allegri che il Napoli di Conte conoscono i proprio mezzi e sanno che, in chiave scudetto, può già essere un match importantissimo. Entrambi i mister stanno studiando tutti i piani di gioco possibili, e sono pronti a schierare i propri migliori 11. Il mister del Napoli però dovrà far fronte ad un infortunio che costringerà il giocatore a saltare l’appuntamento di domenica.

Verso Milan- Napoli; il difensore non recupera! Guai per Conte

Il Napoli di Antonio Conte sta preparando l’assalto a San Siro. I partenopei stanno organizzando con grande attenzione il delicato match di domenica, con il tecnico pugliese che però dovrà far fronte ad un’assenza molto pesante. Durante l’ultima giornata di Serie A si è infatti fermato Alessandro Buongiorno a causa di una lesione muscolare. Secondo Tuttosport l’ex Torino non solo non prenderà parte al match di San Siro, ma dovrà rimanere fermo per circa un mese.

Dunque se Massimiliano Allegri può sorridere sapendo di aver ritrovato Rafael Leao (partirà solo dalla panchina ma di fatto tornerà tra i disponibili), la smorfia di Antonio Conte nasconde decisamente più amarezza. Buongiorno è un vero e proprio pilastro per la difesa partenopea e non averlo a disposizione mette in seria difficoltà il tecnico pugliese.

Conte sta dunque valutando le varie alternative. La certezza è Beukema, che sarà dunque titolarissimo, resta però da capire chi lo affiancherà. Si alzano le quote di vedere il rientrante Rrahmani già dal primo minuto, con Juan Jesus però che scalpita per una maglia da titolare.