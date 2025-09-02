Ismael Bennacer non è stato inserito nella lista di convocati dell’Algeria in vista dei prossimi impegni: il ct Vladimir Petkovic ha svelato il motivo.

Il futuro di Ismael Bennacer continua a tenere banco in casa Milan. Il club rossonero non è riuscito a piazzare il centrocampista algerino nell’ultima finestra di mercato, tenendosi sul groppone il pesante ingaggio da 4 milioni dell’ex Empoli.

Il calciatore classe 1997 è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e per questo motivo non ha preso parte alla preparazione estiva. Per Ismael Bennacer è stato un grosso problema, dato che gli è costata la mancata convocazione dall’Algeria per i prossimi impegni contro Botswana e Guinea.

Bennacer resta ai box: Petkovic svela il motivo dell’esclusione

Sull’esclusione di Ismael Bennacer dalla lista dei convocati dell’Algeria si è pronunciato proprio il commissario tecnico della suddetta selezione, Vladimir Petkovic. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Bennacer è in difficoltà fisica senza alcuna preparazione. Si è allenato con il Milan B e ha avuto subito problemi fisici. Spero che torni ai suoi livelli perché Ismael è molto importante per la nostra nazionale”.

Ismael Bennacer nella seconda metà della precedente stagione ha militato in prestito al Marsiglia, ottenendo 12 presenze e 2 assist. Proprio l’OM ha tentato di riportarlo in Francia questa estate, ma invano. Per l’ex Empoli sono stati registrati anche interessamenti da Arabia Saudita, Turchia, e Italia. Tuttavia, nessuna trattativa è mai decollata.