Milan news, Bennacer non convocato dall’Algeria: c’entrano i rossoneri

di
Milan, niente Algeria per Bennacer

Ismael Bennacer non è stato inserito nella lista di convocati dell’Algeria in vista dei prossimi impegni: il ct Vladimir Petkovic ha svelato il motivo.

Il futuro di Ismael Bennacer continua a tenere banco in casa Milan. Il club rossonero non è riuscito a piazzare il centrocampista algerino nell’ultima finestra di mercato, tenendosi sul groppone il pesante ingaggio da 4 milioni dell’ex Empoli.

Il calciatore classe 1997 è fuori dal progetto di Massimiliano Allegri e per questo motivo non ha preso parte alla preparazione estiva. Per Ismael Bennacer è stato un grosso problema, dato che gli è costata la mancata convocazione dall’Algeria per i prossimi impegni contro Botswana e Guinea.

Bennacer resta ai box: Petkovic svela il motivo dell’esclusione

Sull’esclusione di Ismael Bennacer dalla lista dei convocati dell’Algeria si è pronunciato proprio il commissario tecnico della suddetta selezione, Vladimir Petkovic. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha dichiarato: “Bennacer è in difficoltà fisica senza alcuna preparazione. Si è allenato con il Milan B e ha avuto subito problemi fisici. Spero che torni ai suoi livelli perché Ismael è molto importante per la nostra nazionale”.

Milan, niente Algeria per Bennacer
Milan, Bennacer escluso dai convocati dall’Algeria – (LaPresse) SpazioMilan.it

Ismael Bennacer nella seconda metà della precedente stagione ha militato in prestito al Marsiglia, ottenendo 12 presenze e 2 assist. Proprio l’OM ha tentato di riportarlo in Francia questa estate, ma invano. Per l’ex Empoli sono stati registrati anche interessamenti da Arabia Saudita, Turchia, e Italia. Tuttavia, nessuna trattativa è mai decollata.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie