Milan news, il giocatore manda tutto all’aria: partenza bloccata

Il giocatore rossonero mette un freno alla volontà del Milan: ora l’addio è rimandato. Il ds del Milan, Igli Tare, è una furia.

Le operazioni di mercato in casa Milan non sono ancora concluse. La società lombarda sta cercando di approfittare di questa sosta nazionali per piazzare qualche colpo in uscita, mettendo fine alla permanenza in rossonero degli ultimissimi esuberi rimasti in rosa. Nella lista dei partenti figurano Yacine Adli, Ismael Bennacer, Silvano Vos e Divock Origi. Proprio l’ex Liverpool sarebbe quello che sta creando maggiori problemi. L’attaccante belga, infatti, avrebbe messo un freno alle intenzioni del Milan.

Origi fa infuriare i rossoneri: addio bloccato

Uno degli ingaggi di cui il Milan sta provando a liberarsi maggiormente è quello di Divock Origi, attaccante belga sotto contratto col Diavolo fino a giugno 2026. L’ex Liverpool, seppur sia da tempo fuori dal progetto rossonero, grava pesantemente sulle finanze del club. Il calciatore classe 1995 percepisce tuttora un salario da 4,5 milioni di euro a stagione.

Divock Origi, considerata la durata del contratto, è entrato nel suo ultimo anno in rossonero. Una situazione scomoda che Igli Tare avrebbe voluto risolvere già nel corso di questa estate, così da alleggerire il bilancio del club. Durante il mese di agosto, la società rossonera pare abbia intavolato una trattativa con l’entourage del giocatore per arrivare ad una risoluzione contrattuale, garantendo una buona uscita del 50% al giocatore. Tuttavia, secondo ‘Tuttosport’, in questi giorni sarebbe arrivata la frenata da parte dell’attaccante, mandando su tutte le furie la dirigenza del Milan.

Da vice Giroud a fantasma di Milanello: Divock Origi, uno dei colpi più deludenti della storia rossonera

Origi è sbarcato a Milano nell’estate del 2022, arrivando dal Liverpool a parametro zero. Nella stagione 2023/2024, dopo aver deluso ampiamente le aspettative, è stato girato in prestito al Nottingham Forest, facendo ancora peggio. Nella precedente annata, invece, è rimasto ai box per tutta la stagione, disertando Milanello.

Origi era considerato inizialmente il vice di Giroud, ma le sue prestazioni in campo dimostrarono altro. Il belga, di fatto, può senza dubbio essere catalogato nella sezione relativa ai colpi più fallimentari della storia rossonera. Nella sua unica stagione disputata realmente al Milan, l’ex giocatore dei Reds ha raccolto appena 10 presenze da titolare (36 presenze in totale), siglando a malapena 2 gol. Lo scorso anno, Divock Origi si è allenato tra Roma e Firenze, facendosi seguire da un preparatore personalizzato.