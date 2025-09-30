Milan news, Modric domina la Serie A: è primo in tutto!

Luka Modric sta mettendo in mostra tutta la sua immensa classe in questa prima parte di avventura con il Milan: i numeri sono incredibili.

È bastato poco a Luka Modric per ambientarsi nel mondo Milan e cominciare a fare subito la differenza a suon di giocate d’alta scuola. L’ex Real Madrid sta dimostrando a tutti ancora una volta che l’età è solo un fattore anagrafico, vivendo in rossonero una seconda giovinezza.

Il centrocampista 40enne corre e dispensa calcio a profusione, confermandosi partita dopo partita un fuoriclasse assoluto e sopratutto un elemento imprescindibile per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giocatore croato si è fatto bastare appena 5 giornate di Serie A per prendersi il Milan e incidere il proprio nome nelle principali statistiche del campionato di massima serie.

Modric domina la Serie A: numeri da capogiro

Luka Modric ha impiegato appena cinque giornate per caricarsi il Milan sulle spalle, prendendosi le principali statistiche della Serie A nel suo ruolo. Secondo ‘Opta, infatti, il centrocampista ex Real Madrid primeggia in alcune particolari classifiche.

Dopo solamente cinque giornate di Serie A, Luka Modric è primo per passaggi riusciti (300), passaggi effettuati nella metà campo avversaria (169), passaggi compiuti tra le linee (46), possessi guadagnati (31) e palloni intercettati (10). Numeri incredibili, che attestano il grande impatto dell’ex Real sulla Serie A e sopratutto sul mondo Milan. I rossoneri sono in cima alla classifica dopo la vittoria sui campioni d’Italia del Napoli grazie anche alla classe dell’icona croata.