Milan news, Modric domina la Serie A: è primo in tutto!

di
Milan, numeri incredibili per Modric

Luka Modric sta mettendo in mostra tutta la sua immensa classe in questa prima parte di avventura con il Milan: i numeri sono incredibili.

È bastato poco a Luka Modric per ambientarsi nel mondo Milan e cominciare a fare subito la differenza a suon di giocate d’alta scuola. L’ex Real Madrid sta dimostrando a tutti ancora una volta che l’età è solo un fattore anagrafico, vivendo in rossonero una seconda giovinezza.

Il centrocampista 40enne corre e dispensa calcio a profusione, confermandosi partita dopo partita un fuoriclasse assoluto e sopratutto un elemento imprescindibile per la squadra di Massimiliano Allegri. Il giocatore croato si è fatto bastare appena 5 giornate di Serie A per prendersi il Milan e incidere il proprio nome nelle principali statistiche del campionato di massima serie.

Modric domina la Serie A: numeri da capogiro

Luka Modric ha impiegato appena cinque giornate per caricarsi il Milan sulle spalle, prendendosi le principali statistiche della Serie A nel suo ruolo. Secondo ‘Opta, infatti, il centrocampista ex Real Madrid primeggia in alcune particolari classifiche.

Milan, numeri incredibili per Modric
Milan, numeri da record per Modric – (LaPresse) SpazioMilan.it

Dopo solamente cinque giornate di Serie A, Luka Modric è primo per passaggi riusciti (300), passaggi effettuati nella metà campo avversaria (169), passaggi compiuti tra le linee (46), possessi guadagnati (31) e palloni intercettati (10). Numeri incredibili, che attestano il grande impatto dell’ex Real sulla Serie A e sopratutto sul mondo Milan. I rossoneri sono in cima alla classifica dopo la vittoria sui campioni d’Italia del Napoli grazie anche alla classe dell’icona croata.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie