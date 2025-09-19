Milan news, poker di rinnovi: Tare blinda gli intoccabili di Allegri

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, lavora sul fronte rinnovi: il ds vuole mettere sottochiave gli intoccabili di mister Allegri.

In attesa di pianificare una nuova strategia in vista del mercato di gennaio, in casa Milan sta facendo di tutto per portare in stato avanzato alcuni rinnovi importanti. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, lavora per blindare diversi leader della squadra di mister Massimiliano Allegri. L’idea del club lombardo sarebbe quello di mandare a segno un poker di rinnovi.

Il Milan sta muovendo dei passi decisi sul fronte rinnovi. Le firme più vicine, secondo ‘Tuttosport’, sarebbero quelle di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, entrambi in scadenza nel 2027. Presto dovrebbero esserci nuovi contatti tra le parti. Per Pulisic, l’obiettivo del club rossonero sarebbe quello di chiudere le negoziazioni sulla base di un rinnovo fino al 2029 da 5 milioni a stagione.

Anche per Alexis Saelemaekers si starebbe ragionando su un contratto fino al 2029, con un ingaggio da 3 milioni annui. Oltre allo statunitense e al belga, il Milan avrebbe cominciato a muoversi per mettere sottochiave altri due giocatori con contratto in scadenza nel 2027. Il club rossonero starebbe lavorando anche sui rinnovi di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek.

Rinnovo a rischio per Maignan: il Milan pensa al sostituto

Più complessa è invece la questione legata al futuro di Mike Maignan, in scadenza il prossimo giugno. I discorsi per il rinnovo del francese sono stati messi in ghiaccio e tutto fa pensare ad un divorzio al termine della stagione. A mettere un freno alle trattative sarebbe stato proprio il club: una scelta che avrebbe preso bene Magic Mike.

Il portiere classe 1996, vicino al Chelsea a margine dello scorso mercato estivo, starebbe valutando in modo serio il suo addio al Milan. Tuttavia, la società lombarda vorrebbe comunque provare a ricucire lo strappo con l’entourage nel corso dei prossimi mesi per tenersi stretto quello che è l’attuale capitano rossonero.

Vista la situazione contrattuale di Maignan e gli scarsi sviluppi in ottica rinnovo, il Milan si è messo alla ricerca del sostituto. La società rossonera starebbe tenendo sotto osservazione due profili della Serie A: Zion Suzuki ed Elia Caprile. Entrambi i portieri, rispettivamente di Parma e Cagliari, sono valutati intorno ai 20 milioni di euro.

