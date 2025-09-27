Milan news, rinnovo lontano per Maignan: spunta un nome a sorpresa per la porta

Milan, Maignan verso l'addio

Il Milan pensa al dopo Mike Maignan: il ds Igli Tare ha puntato il mirino sul pupillo di mister Massimiliano Allegri.

Da diverso tempo ormai si è alzato un alone di mistero sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, nonché attuale capitano dei rossoneri di Allegri, ha il contratto in scadenza a giugno del 2026 ed il tema rinnovo è tuttora in ghiaccio. La dirigenza rossonera si sarebbe presa del tempo per riflettere sul da farsi. Intanto, il ds Igli Tare avrebbe iniziato la sua ricerca per l’adeguato sostituto, orientando il proprio sguardo specialmente in Serie A.

Tare pensa al pupillo di Allegri: nome a sorpresa per il dopo Maignan

Sono diversi i nomi finiti sul taccuino di Tare per il dopo Maignan. Il direttore sportivo del Milan starebbe tenendo gli occhi ben aperti sopratutto in Serie A: nel mirino, infatti, ci sarebbero Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma. Questi, però, non sono gli unici portieri della massima serie italiana ad aver catturato l’attenzione del ds rossonero.

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, il direttore sportivo del Milan starebbe valutando attentamente anche il profilo di un pupillo di Massimiliano Allegri: Mattia Perin. Un portiere che Max conosce molto bene, avendolo allenato in bianconero.

Milan, Perin nel mirino dei rossoneri
Milan, Perin in orbita rossonera – (LaPresse) SpazioMilan.it

Puntare su un portiere esperto per il dopo Maignan: sarebbe questa l’ultima idea maturata in casa Milan per la porta. Mattia Perin, estremo difensore classe 1992, continua ad essere relegato in panchina alla Juventus, all’ombra di Di Gregorio. Questo potrebbe alla fine spingerlo a lasciare la Vecchia Signora per un ruolo da protagonista altrove.

Il Milan sarebbe alla porta. L’operazione Perin potrebbe costare ai rossoneri intorno ai 3/4 milioni di euro. Al momento, l’idea della società lombarda sarebbe quella di ingaggiare un portiere esperto e puntare sul giovane Lorenzo Torriani per il futuro della porta.

