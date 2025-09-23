Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, esce allo scoperto: il patron rossonero manda un messaggio chiarissimo sulla questione stadio.

Il tema legato al progetto San Siro continua a tenere banco in quel di Milano. Le due squadre della città sono in attesa di capire che piega prenderà la votazione del Consiglio Comunale sulla vicenda relativa alla delibera per la vendita dell’impianto e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Una decisione in tal senso dovrebbe essere presa nella giornata di lunedì. In merito, si è espresso in modo netto il presidente rossonero, Paolo Scaroni.

Scaroni è categorico: il messaggio sul progetto stadio

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la situazione relativa al futuro di San Siro ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “La posta in gioco è il futuro del calcio milanese, anche di quali finali di coppa si svolgeranno a Milano. Non capisco chi si possa opporre a un progetto che rilancerebbe il futuro del calcio a Milano. Non è questione di politica, in questa storia perdiamo tutti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è stato anche Beppe Marotta. In occasione della sfida contro il Sassuolo, il presidente nerazzurro ha usato una dialettica molto dura: “San Siro? Da presidente dell’Inter e da uomo di calcio, assisto ad uno scenario imbarazzante. Il calcio e lo sport in generale a Milano è messo un po’ da parte, non riusciamo ad avere i criteri per organizzare una finale di Champions a San Siro, stadio che non è stato promosso per Euro 2032”.

Marotta ha anche sottolineato: “Si è creato un dibattito politico, dove sono intervenuti politici di 30 anni fa. Sono conservativi e non capiscono che Milano è una città tra le più belle nel mondo. Per quanto riguarda lo sport, Inter e Milan sono due eccellenze: hanno bisogno di un proprio stadio. Se non si riesce a risolvere la questione a livello comunale, Inter e Milan sarebbero costrette ad andare altrove. Spero che il buonsenso prevalga”.