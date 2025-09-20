Milan news, Tare blinda il pupillo di Allegri: rinnovo imminente

Il Milan lavora costantemente sul fronte rinnovi: Tare spinge per mettere sottochiave il pupillo di Massimiliano Allegri.

In attesa dell’apertura della prossima finestra di calciomercato, in casa Milan si sta lavorando sul tema rinnovi. La società rossonera, di fatto, intende blindare quanto prima alcuni dei calciatori più importanti della rosa di mister Massimiliano Allegri. Un rinnovo su tutti starebbe viaggiando a passo spedito verso l’ufficialità.

Tare blinda il pupillo di Allegri: il rinnovo è solo questione di tempo

Il Milan sta lavorando senza sosta per mettere sottochiave uno dei principali pupilli di Massimiliano Allegri: si tratta di Alexis Saelemaekers. Dopo le avventure in prestito a Bologna e Roma, adesso l’esterno belga è riuscito finalmente a ritagliarsi il giusto spazio al Milan. Il giocatore classe 1999 è diventato una pedina indispensabile per Allegri grazie alla sua duttilità tattica e alla sua attitudine.

Il giocatore belga ha convinto in pieno la dirigenza rossonera. Non a caso, adesso Igli Tare starebbe lavorando con cura al rinnovo. La società lombarda avrebbe avviato i contatti, trovando terreno fertile nell’entourage del calciatore. Alexis Saelemaekers punta alla permanenza in rossonero e dunque al rinnovo di un contratto che è in scadenza nel 2027.

L’idea del Milan sarebbe quello di garantire al giocatore belga un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Alexis Saelemaekers percepisce attualmente un salario da 1,3 milioni netti a stagione. Una cifra che gli agenti del giocatore ritengono troppo bassa per un titolare del Milan. La volontà della dirigenza sarebbe quella di estendere il contratto dell’esterno fino al 2029, facendo lievitare il suo ingaggio fino a quota 3 milioni annui.

Il Milan prepara altri tre rinnovi

Oltre ad Alexis Saelemaekers, il Milan preme per trovare a stretto giro un’intesa anche sul tema rinnovi legati a Christian Pulisic, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Tra i tre, quello più vicino alla fumata bianca è lo statunitense. Il giocatore ex Chelsea sarebbe sempre più vicino alla firma di un contratto fino al 2029 da 5 milioni a stagione.

Decisamente più arduo è il discorso rinnovo di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento i dialoghi con la dirigenza sono stati messi in stand-by. Nel corso della precedente sessione di mercato, l’ex Lille è stato vicino al Chelsea. Stando ai continui rumors, sembra che Magic Mike sembra sempre più deciso a lasciare Milano al termine della stagione.