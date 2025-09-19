Il ds del Milan, Igli Tare, ha rifilato un grosso no a Paulo Fonseca: il retroscena di mercato sui rossoneri è sorprendente.

Il calciomercato estivo del Milan è stato caratterizzato da moltissime operazioni, sia in entrata che in uscita. Nel corso dell’ultima sessione, tra le fila della società rossonera si sarebbe presentata anche la possibilità di cedere un giovane talento all’ex Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, che al Milan non è riuscito a lasciare il segno, avrebbe concretamente provato a strappare il promettente giocatore al Diavolo.

Fonseca ci ha provato: secco no di Tare

In occasione della scorsa finestra di calciomercato, il Milan avrebbe ricevuto delle avance da parte del Lione di Paulo Fonseca per il giovane portiere Lorenzo Torriani. Questo è quanto affermato dal quotidiano ‘Il Giornale’.

L’ex tecnico rossonero avrebbe provato a convincere il club di Milano mettendo sul tavolo un proposta di prestito. Chiara e netta sarebbe stata di conseguenza la risposta della società di Via Aldo Rossi: Igli Tare avrebbe respinto la corte del Lione con un secco no alla proposta di trasferimento.

Per il Milan, Lorenzo Torriani è un elemento importante. La compagine rossonera crede vivamente nel potenziale del giocatore classe 2005. La dirigenza crede realmente che il giovane estremo difensore possa diventare il futuro portiere del Milan. Per ora, Torriani sta respirando l’aria della prima squadra, ricoprendo il ruolo di terzo portiere.