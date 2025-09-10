Continua il braccio di ferro tra il Milan ed il giocatore rossonero: il direttore sportivo, Igli Tare, sta perdendo la pazienza.

Il mercato è ufficialmente chiuso da diverse settimane, ma il Milan continua ad essere molto attivo sul fronte delle cessioni. Igli Tare sta approfittando delle finestre di trasferimento ancora aperte negli altri campionati per piazzare gli ultimi esuberi della rosa, come Ismael Bennacer e Yacine Adli.

Il centrocampista ex Empoli è stato ceduto alla Dinamo Zagabria, mentre il francese presto diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Shabab. Ora, l’ultimo “problema” da risolvere si chiama Divock Origi. La situazione, però, è complessa a causa della presa di posizione dell’attaccante belga.

Origi fa muro: la partenza è bloccata

Dopo Bennacer e Adli, il Milan sta cercando di trovare la giusta chiave per dire addio anche a Divock Origi. Un problema che il club rossonero fatica a risolvere per via della volontà dell’ex Liverpool. Il giocatore belga, infatti, sta continuando ad opporsi alla risoluzione contrattuale avanzata dalla società lombarda. Il Milan vorrebbe rescindere il contratto del giocatore, garantendogli 2 milioni di euro come liquidazione.

Il Milan punta all’addio anticipato, ma Divock Origi non ne vuole proprio sapere. Il calciatore ex Lille e Wolfsburg ha con il Diavolo un contatto fino al 2026. A gravare sulle spalle della società e l’alto ingaggio: Origi percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro. Una cifra che al lordo, tenendo conto dei vantaggi del Decreto Crescita, sfiorano quota 5,2 milioni all’anno.

Nella passata stagione, il club rossonero voleva aggregare l’attaccante classe 1995 al Milan Futuro per il campionato di Serie C. Un’idea che Origi ha accantonato, restando fermo ai box per l’intero anno. Divock non si vede a Milanello da tempo ormai. In occasione della precedente stagione, si è allenato autonomamente tra Firenze e Roma, con l’obbligo di restare in Italia per motivi fiscali.

Nuova pioggia di milioni dall’Arabia: annuncio in arrivo

Non solo dalla cessioni, il Milan a stretto giro dovrebbe rinvigorire le propria casse grazie ad una futura rinverdita di un ex rossonero. Jan-Carlo Simic ha deciso di lasciare l’Anderlecht per volare in Arabia Saudita e sposare il progetto dall’Al Ittihad. Secondo Fabrizio Romano, la società della Saudi Pro League si è garantita il giocatore classe 2005 per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Mentre Jan-Carlo Simic, inizialmente corteggiato anche dalla Lazio, dovrebbe firmare un contratto fino al 2029. Al momento della cessione del centrale serbo all’Anderlecht, il Milan aveva inserito nella trattativa una clausola sulla futura rivendita del calciatore (il 20%). Dunque, con i 20 milioni destinati al club belga, nelle casse della società rossonera entreranno circa 4 milioni di euro.