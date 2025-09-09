Igli Tare è pronto a riportare il suo pupillo in Serie A: il ds del Milan si prepara a sfidare Inter e Juventus sul mercato.

Nonostante il mercato sia ormai chiuso, il Milan continua ad avere gli occhi ben aperti, alla ricerca delle giuste opportunità per potenziare ulteriormente la rosa. Un’occasione interessante potrebbe presto arrivare dall’Arabia Saudita: il ds rossonero, Igli Tare, avrebbe intenzione di riportare il suo pupillo in Serie A.

Tare fa sul serio: il Milan vuole il top player della Saudi Pro League

Il Milan non lascia nulla al caso, lavorando con grande ambizione e determinazione per il futuro. La società rossonera, di fatto, avrebbe in mente di rinforzare maggiormente il proprio centrocampo con un colpo da novanta. Igli Tare starebbe pensando di riportare Sergej Milinkovic-Savic in Serie A.

A favorire questa eventuale operazione è lo stato del contatto del serbo classe 1995. L’ex calciatore della Lazio è in scadenza di contratto nel 2026, il che lo rende un potenziale svincolato. Considerato che la situazione rinnovo non si è ancora sbloccata, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe concretamente pensare di fare ritorno in Italia. Le offerte di certo non mancano. Sergej ha 30 anni e quindi non ancora troppo in là con l’età. Il centrocampista serbo è in forma e starebbe riflettendo attentamente sul suo possibile ritorno in Serie A.

Oltre al Milan, Sergej Milinkovic-Savic sarebbe l’osservato speciale anche per Inter e Juventus. Questo è quanto emerso dalle indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano. Il centrocampista serbo è arrivato in Arabia Saudita nell’estate del 2023, consentendo alla Lazio di incassare la bellezza di 40 milioni di euro. Milinkovic-Savic avrebbe due opzioni sul tavolo: rinnovo o ritorno in Europa.