“Milan? Non è da Scudetto”, l’ex Serie A è categorico: bocciatura totale

L’ex calciatore della Serie A è stato categorico sul Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri non sono da Scudetto?

Con la vittoria conquistata in Friuli ai danni dell’Udinese, il Milan di Max Allegri ha raccolto la sua terza vittoria consecutiva. Dopo aver mandato al tappeto Lecce e Bologna, la formazione rossonera è salita in cattedra al Bluenergy Stadium, calando un perentorio tris.

Ora il Milan è terzo, a quota 9 punti (alla pari con la Roma). I rossoneri sono attualmente a -3 punti dalla capolista Napoli, squadra che sfideranno a San Siro domenica prossima. Nonostante il buon momento della squadra di Allegri, c’è chi ritiene che i lombardi non siano da Scudetto.

L’ex Serie A non ha dubbi: parole inequivocabili sul Milan

Durante la trasmissione ‘Pressing’, Emiliano Viviano ha dato un suo parere sul momento che sta attraversando la squadra rossonera: “Il Milan di quest’anno deve affrontare il Napoli di quest’anno che non è lo stesso dello scorso anno”.

In seguito, Viviano ha dichiarato: “Sono molto positivo perché il Milan ha messo qualità, il percorso è ottimo ha alternative, però il Napoli è una squadra forte, più forte dello scorso anno con tante alternative”.

Nel corso della trasmissione si è parato anche di lotta Scudetto e della possibilità di vedere il Milan tra le protagoniste per il titolo. In merito, Viviano è stato schietto al massimo: “Per me il Milan non è da Scudetto”.