Milan, nuovo nome per l’attacco: duello di mercato con l’Atalanta

I rossoneri sono già alla ricerca dei nomi giusti per il mercato di gennaio: si prospetta un duello tutto italiano con l’Atalanta per un calciatore

Nonostante la sessione estiva si sia conclusa lo scorso lunedì, le voci di mercato continuano a circolare e aprono nuovi, intriganti scenari per quello che sarà il calciomercato invernale.

Dopo un’estate caratterizzata soprattutto da un mercato in uscita molto redditizio, il Milan inizia già a pensare alle mosse da mettere in atto durante l’inverno. I prossimi mesi di calcio giocato forniranno ulteriori spunti al direttore sportivo Igli Tare e al suo staff su quelle che dovranno essere le priorità assolute su cui insistere.

Nuovo nome per l’attacco del Milan: occhio alla concorrenza dell’Atalanta

Con ogni probabilità, il Milan dovrà intervenire per puntellare l’attacco. Il Diavolo aveva infatti virtualmente messo le mani sopra Victor Boniface, la cui integrità fisica non ha mai convinto del tutto i rossoneri che hanno infine preferito sfilarsi dall’affare, e Conrad Harder, che sembrava vicinissimo all’arrivo in Italia salvo poi il sopraggiungere di un’inversione di marcia che ha portato il danese al Lipsia.

Adesso pare che i rossoneri vogliano spingere per portarsi a casa un interessante prospetto del calcio europeo. Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan si sarebbe iscritto alla lista delle pretendenti per Diego Moreira. Il belga è un classe 2004 e agisce come esterno sinistro a tutta fascia o da ala offensiva. Sul calciatore dello Strasburgo si registra il forte interesse dell’Atalanta, società sempre pronta a puntare sui giovanissimi per costruirli nel tempo e creare pedine utili per il futuro. Servirà capire se il Milan vorrà stringere i tempi per portare a Milano Diego Moreira o se preferirà dare priorità ad altri reparti, centravanti in primis.