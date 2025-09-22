Milan, obiettivo Coppa Italia: Allegri sorprende tutti

Il tecnico rossonero aveva dichiarato che la Coppa Italia fosse uno dei principali obiettivi della stagione ed è pronto a sorprendere in vista della sfida al Lecce

Il Milan di Allegri comincia sempre più a far paura all’intero campionato. Se l’esordio era stato dei più traumatici possibili, con la sconfitta contro la neopromossa Cremonese, nelle successive 3 giornate i rossoneri hanno inanellato un crescendo di risultati e prestazioni, sublimando il tutto con l’ottimo 3-0 di Udine.

Sugli scudi, ovviamente, l’eterno Luka Modric, direttore dell’orchestra rossonera i cui primi violini sono il solito Pulisic, tornato titolare dopo i problemi fisici di inizio stagione, e Adrien Rabiot, integratosi come se vestisse rossonero da tutta la carriera. L’unica nota leggermente stonata resta il messicano Santi Gimenez, ancora lontano dall’ottimo centravanti visto fino a 8 mesi fa e che ha ancora bisogno di trovare la prima rete in stagione per togliersi un po’ di pressione e polvere di dosso.

Milan, con il Lecce Nkunku parte dal primo

A San Siro sarà la notte delle prime volte. Il Milan, reduce dal successo in campionato contro l’Udinese, si prepara alla sfida dei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce con una formazione rinnovata e pronta a concedere spazio a chi finora ha trovato meno minuti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, domani Christopher Nkunku avrà finalmente la sua occasione dal primo minuto: il talento francese, arrivato in estate tra grandi aspettative, guiderà l’attacco rossonero insieme a Santiago Gimenez, entrambi alla ricerca del primo gol stagionale.

Per l’ex Lipsia si tratta di un passaggio significativo, un banco di prova importante davanti al pubblico di San Siro che non vede l’ora di ammirarne le qualità tecniche e l’imprevedibilità negli ultimi metri. La Coppa Italia diventa così il palcoscenico ideale per iniziare a lasciare il segno e guadagnare spazio anche nelle rotazioni di campionato . Il turnover riguarda anche i big: riposeranno Luka Modric e Christian Pulisic, quest’ultimo protagonista della doppietta che ha deciso il match di Udine. Tra i pali tornerà invece Mike Maignan, mentre in regia sarà Samuele Ricci a prendere le redini del centrocampo, con Ruben Loftus-Cheek pronto a completare la mediana.

Come sono andati gli esordi da titolare di Nkunku?

Come detto, molto verosimilmente il francese Nkunku avrà una chance dal primo minuto contro in Coppa Italia per ritrovare smalto e condizione. Negli esordi passati, il francese ha subito lasciato il segno. Eccezion fatta per il suo esordio con il PSG contro il Montpellier quando aveva appena 18 anni, con Lipsia e Chelsea ha subito lasciato il segno.

Con i tedeschi ha trovato la rete nel 4-0 all’Union Berlin, imponendosi rapidamente come punto fermo della squadra del colosso nel mercato del beverage. Con il Chelsea invece l’esordio da titolare era stato nei preliminari di Conference contro il Servette e anche in quell’occasione ha subito timbrato il cartellino.