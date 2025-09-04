Milan, Odogu sicuro su Allegri: “È un maestro della difesa, cosa mi ha chiesto…”

Da Casa Milan la presentazione ufficiale del nuovo difensore rossonero: le sue prime dichiarazioni alla stampa!

Presentato ufficialmente nella sede del club, il giovane difensore David Odogu si racconta tra emozione e ambizione. Dopo il trasferimento last minute dal Wolfsburg, ha firmato un contratto pluriennale: quattro anni fino al 30 giugno 2029, con opzione per prolungare fino al 2030, e ha scelto di indossare la maglia numero 27.

Il suo entusiasmo è palpabile e si presenta ai suoi tifosi e alla stampa, svelando i retroscena sulla trattativa, l’emozione di vestire la maglia rossonera e la volontà di fare bene nel progetto Milan.

Milan, Odogu si presenta ai tifosi rossoneri

Come spesso accade, la personalità si vede nei dettagli. Odogu ha voluto sottolineare la sua identità in campo, con parole che traducono ambizione in concretezza e la volontà di fare bene al Milan:

“Mi sento pronto primi giorni sono andati molto bene! La squadra è stata molto accogliente con me. So di essere giovane, ma conosco le mie qualità e possibilità. Voglio migliorare, farò di tutto per farmi trovare pronto quando Allegri mi chiamerà in causa”. “Il mio arrivo qui non è stata una sorpresa, ho sempre creduto nelle mie qualità, anche se la telefonata comunque mi ha lasciato senza parole. Sono contento e grato di essere qua, ora devo ripagare la fiducia”. “Voglio dimostrare che un 2006 può essere importante nel Milan e voglio diventare titolare in questa squadra. So che devo fare esperienza e di dover competere coi giocatori forti. Sta a me dimostrare che posso competere ad alti livelli, devo lavorare duramente”.

Sulle sue qualità tecniche:

“Sono un centrale di difesa, mi piace difendere. Amo i duelli aerei e difendere aggressivo, mi concentro sulla difesa ma voglio fare bene anche in impostazione. Sono molto competitivo. Fuori dal campo sono credente, mi piacciono gli sport“.

Su Allegri e i compagni di squadra:

“Allegri mi ha già spiegato alcune cose della fase difensiva. Sono felice di averlo come mister, è un maestro della difesa. Posso giocare ovunque, sono motivato di migliorare sul lato tattico, imparerò molto da lui”. “I miei compagni mi hanno accolto bene. Mi stanno aiutando e devo migliorare il mio italiano per comunicare meglio con loro e lo staff. Qua è tutto molto bello”. “Maignan è un ottimo capitano, sono contento di avere lui anche come portiere. Non vedo l’ora di parlarci e sentire i suoi consigli”.

Sul Milan e sul futuro: