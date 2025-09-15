Milan, Origi rimane un caso: la dirigenza ha un obiettivo chiaro

Divock Origi rimane un caso in casa rossonera: l’attaccante è ormai fuori dal progetto, con la dirigenza che ha in mente un piano preciso.

In quest’ultima sessione estiva di mercato, il Milan a livello di squadra ha subito una mini-rivoluzione, con parecchi giocatori che hanno trovato una nuova squadra, mentre altri tanti sono arrivati, grazie al contributo del direttore sportivo Igli Tare, che ha esaudito i desideri di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero, ingaggiato proprio per migliorare la squadra e soprattutto i risultati, non buoni nell’ultima stagione. Il Milan, però, ha un nodo da sciogliere, legato all’attaccante Divock Origi.

Milan, futuro in bilico per Origi: la posizione della dirigenza

Classe 1995, Divock Origi è arrivato al Milan nell’estate del 2022 a parametro zero, dopo che il suo contratto con il Liverpool è scaduto. L’attaccante belga ha firmato un contratto quadriennale, ma al Milan non è mai riuscito ad incidere: il suo contratto scade a giugno 2026, Origi ha giocato anche una stagione al Nottingham Forrest, ma poi ha fatto ritorno in rossonero, senza trovare mai spazio nel corso della passata stagione.

Attualmente, l’attaccante rossonero non è nemmeno inserito nella rosa allenata da Massimiliano Allegri, ma si allena con il Milan Futuro. Il suo futuro è ormai lontano dal Milan, tanto che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha in mente un piano preciso: secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera ha intenzione di vendere l’attaccante nella sessione invernale di mercato, per evitare di perderlo a zero a giugno 2026.

Un’operazione tutt’altro che facile, considerato che Origi non ha il ritmo partita da ormai un anno, ma club arabi o turchi possono provare ad ingaggiarlo, inserendo un attaccante, non l’ultimo arrivato, nei propri reparti offensivi.