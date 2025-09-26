Milan, parole al veleno contro Allegri: “Con me non è stato chiaro”

Mentre il Milan di Max Allegri continua a vincere e convincere, arrivano bordate contro l’ex allenatore della Juventus

Il Milan di Allegri comincia sempre più a far paura all’intero campionato. Se l’esordio era stato dei più traumatici possibili, con la sconfitta contro la neopromossa Cremonese, nelle successive 3 giornate i rossoneri hanno inanellato un crescendo di risultati e prestazioni, sublimando il tutto con l’ottimo 3-0 di Udine e la “scampagnata” contro un arrendevole Lecce in Coppa Italia.

Sugli scudi, ovviamente, l’eterno Luka Modric, direttore dell’orchestra rossonera i cui primi violini sono il solito Pulisic, tornato titolare dopo i problemi fisici di inizio stagione, e Adrien Rabiot, integratosi come se vestisse rossonero da tutta la carriera. L’unica nota leggermente stonata resta il messicano Santi Gimenez, ancora lontano dall’ottimo centravanti visto fino a 8 mesi fa ma che durante la settimana è tornato al gol e chissà che questo non possa essere il “la” per una svolta in stagione anche dal punto di vista realizzativo. Proprio però quando non si vedono nuvole all’orizzonte, un fulmine a ciel sereno si scaglia su Max Allegri.

Milan, Benatia non ci sta: “Paratici fu chiaro, Allegri no”

Il nome di Max Allegri allenatore è iniziato a circolare nel calcio dei grandi dopo l’ottima stagione a Cagliari e il successivo scudetto con il Milan di Ibrahimovic, Pato, Robinho e Cassano. Fu poi alla Juventus che divenne definitivamente un top, con 5 scudetti di fila e due finali di Champion’s League, facendo sicuramente della coesione del gruppo uno dei suoi maggiori punti di forza.

Nonostante questo però, a distanza di anni c’è ancora qualcuno che proprio non ha gradito il comportamento di Allegri ai tempi della Juventus. Tra questi, spiccano le parole di Mehdi Benatia, attuale ds del Marsiglia di De Zerbi che ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport: «Gli voglio bene, ci rispettiamo, grande allenatore, perfetto per il Milan. Abbiamo discusso in passato, non lo nego. Paratici fu chiaro con me, lui meno. Mi promise che avrei giocato nonostante il ritorno di Bonucci. E sapete come andò? Cinque partite, zero presenze per Benatia».