Milan, Piatek si confessa: “Vi spiego cosa non ha funzionato”

Ricordi di glorie passate. Il pistolero Piatek torna a parlare della sua esperienza sotto la madonnina, rivelando anche cosa realmente è andato storto

Con Milan-Napoli alle porte, i tifosi rossoneri scavano nel passato (un passato neanche così profondo) con l’aiuto di uno dei “protagonisti” del passato. Il pistolero polacco Krzysztof Piatek, ex attaccante del milan, intervistato da Diretta Flashscore ha ricordato dei suoi trascorsi in rossonero con un velo di nostalgia, un’esperienza che cominciò dalla strepitosa doppietta al Napoli in coppa Italia.

“Se mi ricorda qualcosa Milan-Napoli? Certo! Quella bella partita disputata in Coppa Italia, dove ho segnato due gol, vittoria 2-0. Spero che anche questa volta finisca allo stesso modo”, ha dichiarato l’ex Milan. Inoltre, il bomber polacco ha approfittato della recente intervista per svelare il motivo per cui non è riuscito a lasciare il segno in maglia rossonera.

Piatek esce allo scoperto: l’ex Milan si confessa

Piatek ha dichiarato: “Ricordo l’esperienza al Milan solo in modo positivo, perché è un club da sogno. Sono sempre stato tifoso del Milan, e poter indossare la loro maglia e giocare a San Siro è stato un sogno fin da bambino”

In seguito, l’attaccante ha sottolineato il peso relativo alla pressione di San Siro: “La pressione è enorme perché è uno dei club più grandi al mondo, è la verità. Poteva andare diversamente, forse avrei potuto reagire meglio, perché ero giovane e non avevo molta esperienza. Anche il club poteva fare scelte diverse; è andata così. È il passato, e posso solo parlare bene del Milan perché è un grande club. Oggi, continuano ad avere problemi con l’attaccante; cambiano spesso e non trovano uno che giochi e segni per 5-6 anni, mi rendo conto che non sia facile”.