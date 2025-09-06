Milan, pioggia di complimenti per il pupillo di Allegri: “Nemmeno lui sa quanto è forte”

Arrivano una serie di complimenti per il nuovo pupillo di Massimiliano Allegri: l’allenatore esalta il centrocampista del Milan.

Massimiliano Allegri ha dato inizio alla sua seconda parentesi al Milan con due vittorie in tre gare, di cui una in Coppa Italia contro il Bari. Il debutto stagionale in Serie A non è stato affatto dei migliori: i rossoneri hanno sorpreso tutti, andando ko a San Siro per mano della neopromossa Cremonese. Una dura sconfitta che il Diavolo ha riscatto subito, ossia, con il successo al Via del Mare ai danni del Lecce.

La vittoria in Salento porta sopratutto la firma di Rubén Loftus-Cheek, giocatore che Allegri sembra essere riuscito a rigenerare. Dopo una stagione travaglia, condizionata dai problemi fisici, il centrocampista inglese si è preso un ruolo da protagonista nelle generiche del tecnico ed il gol Salento gli ha permesso di innalzare il suo status in rossonero ma anche di guadagnarsi la convocazione in nazionale dopo sette anni.

Tuchel esalta Loftus-Cheek: che messaggio del ct

Dopo sette lunghi anni, Rubén Loftus-Cheek è tornato a rivedere il suo nome nella lista dei convocati dell’Inghilterra. Le prime prestazioni del centrocampista ex Chelsea hanno convinto Thomas Tuchel, il quale nella conferenza di ieri ha speso delle parole al miele per il nuovo pupillo di Allegri.

Thomas Tuchel ha esaltato Loftus-Cheek:

“È sempre stato un piacere lavorare con lui, sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo. È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell’umorismo. È pieno di qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità. Compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale”.

Il ct dell’Inghilterra ha poi aggiunto: