Milan, Pioli spiazza i tifosi: l’ha detto sullo scudetto del 2022

Le dichiarazioni di Stefano Pioli sullo scudetto rossonero del 2022 hanno lasciato i tifosi del Milan increduli

Le prime due giornate del campionato 2025/2026 non hanno sorriso pienamente al Milan, a seguito dell’incredibile sconfitta al debutto contro la Cremonese: rossoneri che però hanno immediatamente reagito nel match seguente, battendo 0-2 il Lecce grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic.

Adesso, al rientro dalla sosta per le Nazionali è previsto un settembre ricco di impegni, con ben quattro sfide in programma: Bologna, Udinese e Napoli in Serie A e nuovamente Lecce in Coppa Italia.

In Via Aldo Rossi hanno attuato una vera e propria rivoluzione, scegliendo di ripartire da un allenatore esperto come Massimiliano Allegri, che col Diavolo ha vinto uno scudetto una Supercoppa Italiana nel 2011.

A proposito di tricolore, è tornato a parlare un altro tecnico anche lui vincente in rossonero ovvero Stefano Pioli.

Pioli: “Vincere lo scudetto non mi ha cambiato”

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli ha deciso di ricordare la sua vecchia e gloriosa esperienza con il Milan, soffermandosi sullo scudetto del 2022:

‘Vincere lo scudetto non mi ha cambiato, semmai ha cambiato la percezione dall’esterno. Quando vinci allora tutti pensano che quello che hai fatto è positivo. Ti dà una visibilità incredibile, poi soprattutto con il Milan che non vinceva uno scudetto da tempo. Secondo me però è un errore far credere che un allenatore vincente sia solo quello che riesce a vincere lo scudetto. Gli allenatori vengono scelti per raggiungere determinati obiettivi e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative del club è un allenatore vincente. Chi salva le squadre che si devono salvare e chi raggiunge l’Europa se quello era l’obiettivo. Io non sono cambiato e non sono più tranquillo perché ho dimostrato di poter vincere lo scudetto”.

Da considerare il fattore pressione, su cui il parmigiano è stato chiaro : “Probabilmente l’aver vinto ti porta più responsabilità e aspettative e allora sono ancora più concentrato per far sì che il mio lavoro sia a quel livello. Devo stare sotto pressione e dimostrare di essere un allenatore di livello”.

Pioli: “Milan-Fiorentina sarà una giornata particolare”

L’attuale tecnico della Fiorentina ha proseguito, rispondendo in merito all’incrocio con il Milan del 19 ottobre:

“Il 10 ottobre ci sarà Milan-Fiorentina. Non l’ho segnata perché dico sempre alla squadra di pensare partita dopo partita quindi non posso andare oltre. Chiaro che sarà una giornata particolare perché ritorno per la prima volta in uno stadio e in un ambiente che mi hanno dato grandissime emozioni e soddisfazioni. Ci penseremo quando si avvicinerà quella data”.

Match che soprattutto per i supporters del Diavolo potrebbe rappresentare un momento nostalgia , infatti nella stagione 2021/2022, alla trentacinquesima giornata il successo lombardo contro i viola per 1-0 fu decisivo nel cammino verso il titolo numero 19.