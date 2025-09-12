Milan, pronto il rinnovo a sorpresa: l’arrivo di Allegri ha cambiato tutto

Tempo di rinnovi in casa Milan, con un rossonero pronto a prolungare il suo contratto. L’arrivo in panchina di Allegri ha completamente stravolto i piani della società.

La scelta di puntare su un allenatore piuttosto che su un altro può essere a dir poco decisiva per il futuro di un club. Lo sa molto bene il Milan, che di fatto l’anno scorso ha chiuso la stagione ancor prima di iniziarla. Quest’anno tutti sperano che Max Allegri possa risultare una scelta vincente, ma intanto il suo arrivo cambia già le strategie della società.

Il tecnico livornese ha, infatti, tracciato la strada fin dal primo giorno. Obiettivi molto chiari, che sono ovviamente stati accolti dalla società. Con Allegri è poi cambiato il futuro di molti rossoneri, che da giocatori totalmente fuori dal progetto sono diventati delle pedine importante nello scacchiere rossonero. Per uno di loro è pronto addirittura il rinnovo di contratto.

Saelemaekers si è ripreso il Milan: ora si pensa al rinnovo

Tra i rossoneri che che più hanno giovato dell’arrivo di Allegri c’è senza dubbio Alexis Saelemaekers. Fino a due anni fa l’esterno belga era considerato un esubero, come confermano i prestiti al Bologna e alla Roma. Lontano da Milano, soprattutto in giallorosso, Saelemaekers ha però fatto vedere belle cose e ci ha poi pensato Allegri a puntare su di lui.

Ora il classe 2000 è centrale nel progetto rossonero, diventando uno degli intoccabili. Come riportato da Tuttosport, adesso si pensa addirittura al rinnovo. In questi giorni la società ha avviato i contatti con l’agente di Saelemaekers per un rinnovo fino al 2029 (o anche 2030).

Previsto anche un ritocco dell’ingaggio, con il belga che passerebbe da 2 a 3 milioni di euro a stagione. Una dimostrazione di grande fiducia da parte del Milan, nei confronti di un giocatore che ha sempre mostrato il suo attaccamento e che adesso sembra finalmente trovato anche le giuste condizioni per rendere al meglio.