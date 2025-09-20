Milan, Pulisic da record: lo statunitense entra nella storia della Serie A

Christian Pulisic scrive una nuova pagina di storia con la maglia del Milan: lo statunitense colleziona un altro record.

Dopo le due vittorie consecutive contro Lecce e Bologna, il Milan di Max Allegri questa sera è tornato sotto i riflettori della Serie A per la sfida in Friuli contro l’Udinese. Un match che la formazione rossonera è riuscita a mettere in discesa prima dell’intervallo. A sbloccare la gara per la formazione lombarda ci ha pensato Christian Pulisic, con un gol da bomber d’aria di rigore. Lo stesso ex Chelsea si è confermato anche nella ripresa, legittimando il risultato con un secondo gol arrivato dopo la marcatura di Fofana. Con questa preziosa doppietta, Pulisic ha collezionato un nuovo record, entrando di diritto nella storia della Serie A.

Pulisic è da record: non c’era mai riuscito nessuno

Christian Pulisic è tornato al gol nel match contro l’Udinese, mettendo a referto una pregevole doppietta. Nel corso della prima frazione di gioco, l’attaccante statunitense ha portato i suoi avanti nel punteggio con un gol da vero rapinatore d’aria. L’ex Chelsea si è fatto trovare pronto su una respinta di Sava, ribadendo la sfera in rete e regalando al Milan la rete del vantaggio. Mentre nella ripresa lo statunitense ha bucato l’estremo difensore bianconero con una violenta conclusione, sempre da posizione ravvicinata.

Un gol che ha permesso a Christian Pulisic di incidere ancor più il proprio nome nei libri di storia della Serie A. Secondo ‘Opta’, con la doppia marcatura di stasera, l’attaccante classe 1998 è diventato il primo giocatore ad aver messo a segno almeno 25 reti e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni del massimo campionato italiano. Christian Pulisic è attualmente a quota 26 gol e 18 assist.