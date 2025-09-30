Milan, Pulisic da record: superato Lautaro Martinez

Christian Pulisic è sempre più al centro del Milan di Massimiliano Allegri: lo statunitense è da record. L’ex Chelsea ha superato Lautaro Martinez.

Il Milan è uscito trionfante dal primo big match della stagione, conquistando quella che è stata la sua quinta vittoria di fila. I rossoneri di Max Allegri hanno fatto la voce grossa con i campioni d’Italia, mandando ko la squadra di Antonio Conte con il punteggio di 2-1. Un risultato, valso la vetta della Serie A, che porta la firma sopratutto di Christian Pulisic.

L’attaccante statunitense continua a fare la differenza. Domenica ha ancora una volta lasciato il segno, propiziando il vantaggio rossonero con un assist per Saelemaekers e siglando la rete del raddoppio. L’ex Chelsea è da record e lo confermano i numeri.

Pulisic incontenibile: superato Lautaro Martinez

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, Christian Pulisic è diventato ancor più un elemento fondamentale per il Milan, andando incontro ad un evoluzione incredibile. A confermare questa crescita esponenziale dell’ex Chelsea sono i numeri.

Dopo il match di domenica contro il Napoli, Christian Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni di Serie A: 46 (27 reti, 19 assist). Numeri che hanno permesso all’ex Chelsea di superare Lautaro Martinez, fermo a 45.

Da record anche il gol di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha sbloccato la gara impiegato appena 2 minuti e 23 secondi, realizzando il gol più veloce nella storia del Milan in Serie A da quello di Theo Hernandez contro il Venezia (14 settembre 2024 al 01:29). Mentre contro il Napoli, è stata la rete più veloce da quella di Pippo Inzaghi il 28 ottobre 2009 (al 2′).

Non solo Pulisic e Saelemaekers, a salire in cattedra contro il Napoli è stato anche Luka Modric. Anche nel caso dell’ex Real Madrid i numeri sono lampanti. Nelle prime cinque giornate di Serie A, il regista croato è primo per passaggi riusciti (300), passaggi compiuti nella metà campo avversaria (169), passaggi tra le linee (46), nei possessi guadagnati (31) e nei palloni intercettati (10).

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
