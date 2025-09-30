Milan, Pulisic da record: superato Lautaro Martinez

Christian Pulisic è sempre più al centro del Milan di Massimiliano Allegri: lo statunitense è da record. L’ex Chelsea ha superato Lautaro Martinez.

Il Milan è uscito trionfante dal primo big match della stagione, conquistando quella che è stata la sua quinta vittoria di fila. I rossoneri di Max Allegri hanno fatto la voce grossa con i campioni d’Italia, mandando ko la squadra di Antonio Conte con il punteggio di 2-1. Un risultato, valso la vetta della Serie A, che porta la firma sopratutto di Christian Pulisic.

L’attaccante statunitense continua a fare la differenza. Domenica ha ancora una volta lasciato il segno, propiziando il vantaggio rossonero con un assist per Saelemaekers e siglando la rete del raddoppio. L’ex Chelsea è da record e lo confermano i numeri.

Pulisic incontenibile: superato Lautaro Martinez

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, Christian Pulisic è diventato ancor più un elemento fondamentale per il Milan, andando incontro ad un evoluzione incredibile. A confermare questa crescita esponenziale dell’ex Chelsea sono i numeri.

Dopo il match di domenica contro il Napoli, Christian Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol nelle ultime tre stagioni di Serie A: 46 (27 reti, 19 assist). Numeri che hanno permesso all’ex Chelsea di superare Lautaro Martinez, fermo a 45.

Da record anche il gol di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha sbloccato la gara impiegato appena 2 minuti e 23 secondi, realizzando il gol più veloce nella storia del Milan in Serie A da quello di Theo Hernandez contro il Venezia (14 settembre 2024 al 01:29). Mentre contro il Napoli, è stata la rete più veloce da quella di Pippo Inzaghi il 28 ottobre 2009 (al 2′).

Non solo Pulisic e Saelemaekers, a salire in cattedra contro il Napoli è stato anche Luka Modric. Anche nel caso dell’ex Real Madrid i numeri sono lampanti. Nelle prime cinque giornate di Serie A, il regista croato è primo per passaggi riusciti (300), passaggi compiuti nella metà campo avversaria (169), passaggi tra le linee (46), nei possessi guadagnati (31) e nei palloni intercettati (10).