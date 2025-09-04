Milan-Rabiot, il dettaglio sulla trattativa sorprende tutti: capolavoro della dirigenza

Dettaglio a sorpresa legato alle cifre spese dal Milan per portare Adrien Rabiot in rossonero. La dirigenza si è resa protagonista di un piccolo capolavoro.

In un finale di mercato che ha senza dubbio lasciato un po’ di amaro in bocca tra i tifosi del Milan, l’acquisto di Adrien Rabiot ha comunque fatto scaldare la piazza. L’ex Juventus è uno dei giocatori che Max Allegri ha più saputo valorizzare in carriera, per un innesto che alza sensibilmente l’asticella a centrocampo.

Il francese può essere uno degli uomini chiave della stagione rossonera. L’operazione che ha portato l’ex Marsiglia in rossonera è da considerarsi praticamente perfetta, con il Milan che ha pagato il suo cartellino 7 milioni di euro più 2.5 di bonus. Ma c’è di più, l’ultima novità sull’affare rende il colpo Rabiot un vero e proprio capolavoro.

Rabiot al Milan, superato l’ostacolo mamma-agente: nessuna commissione pagata

C’è una figura che ha sempre rappresentato un’ombra attorno a Rabiot: sua mamma, nonché agente, Veronique. La madre del francese ha avuto sempre un ruolo centrale sul futuro del figlio, rendendo spesso le trattative che riguardavano Rabiot a dir poco complicate (chiedere conferma ai tifosi della Juventus). Ma secondo quanto riportato da calciomercato.com, con il Milan non ci sono stati particolari problemi, anzi.

Infatti, i rossoneri non hanno pagato nessuna commissione alla madre di Rabiot. Un’altra grande nota di merito che va riconosciuta alla dirigenza, di certo non perfetta in questa sessione di mercato, ma che nell’affare Rabiot non ha sbagliato praticamente nulla.

Il Milan si è assicurato un gran centrocampista, oltre che pupillo di Allegri, per neanche 10 milioni non pagando neanche un euro di commissioni. Se per quanto riguarda il cartellino, la frattura tra Rabiot e il Marsiglia ha aiutato, per quanto invece riguarda le commissioni il merito è tutto del Milan. Giusto avanzare delle critiche quando ci sono degli errori, ma è altrettanto giusto riconoscere i meriti quando si fa un gran lavoro.