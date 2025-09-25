Milan, Rabiot non ha dubbi: “Sfida Scudetto con il Napoli? Se vinceremo…”, poi sulla Juventus

Domenica sera Milan e Napoli si daranno battaglia sul campo di San Siro. Il big match può già essere considerata una sfida Scudetto? Adrien Rabiot non ha dubbi.

Si avvicina per il Milan il primo vero big match stagionale, forse già quello più importante di tutti: la sfida con il Napoli. Dopo il K.O. alla prima giornata contro la Cremonese, i rossoneri hanno subito cambiato marcia vincendo quattro partite tra Serie A e Coppa Italia, mantenendo sempre la porta inviolata. Ora sul tragitto del Diavolo ci saranno i campioni d’Italia del Napoli, ancora a punteggio pieno.

Secondo molti quella di domenica sera potrebbe essere già una sfida Scudetto, tra le due squadre che al momento sembrano le favorite per contendersi il tricolore. Da un lato i campioni in carica con 12 punti su 12, e dall’altro lato un Milan ritrovato che ha dalla sua il vantaggio di non avere impegni europei. Ma il match contro il Napoli è già davvero uno scontro diretto per lo Scudetto? Ecco che ne pensa Adrien Rabiot.

Nel pomeriggio Rabiot ha fatto visita al Flagship Store di Via Dante a Milano per incontrare alcuni tifosi rossoneri. Per l’occasione il centrocampista francese ha riposto ad alcune domande della stampa. Queste le sue risposte direttamente ai microfoni di SpazioMilan:

MILAN-NAPOLI – Siamo solo all’inizio, è appena la quinta giornata e il campionato è ancora lungo. Sarà una partita importante per capire a che punto siamo come squadra. Ma per lo Scudetto non cambierà se vinceremo o perderemo.

PRIME IMPRESSIONI – Sono molto contento perché tutti mi hanno accolto benissimo. Lo staff, i compagni e ovviamente i tifosi rossoneri. Sono arrivato da poco, ma sto già facendo molto bene. Al momento è tutto positivo.

SFIDA CON LA JUVENTUS – Ho fatto 5 anni a Torino con la Juventus e ho bei ricordi lì. Non sarà una partita come le altre ovviamente. Ormai sono un giocatore del Milan e farò il massimo anche per vincere quella partita. Auguro il meglio alla Juventus, ma sono concentrato e contentissimo di essere qui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpazioMilan (@spaziomilan)



MILAN – Abbiamo un allenatore forte e tanti giocatori di qualità. Siamo anche solidi in difesa, nelle ultime partite non abbiamo preso gol. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, ma c’è davvero un bel gruppo.

AVVERSARIE – La Serie A è un campionato di altissimo livello. Ci sono squadre forti come Napoli, Inter e Juventus. Ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e non pensare agli altri. Più avanti vedremo dove saremo in classifica.