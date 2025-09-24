Milan, retroscena di mercato su Nkunku: un club ha provato a soffiarlo ai rossoneri

Dettaglio a sorpresa riguardo l’affare che ha visto Christopher Nkunku approdare al Milan. Un club ha tentato di rubare il francese ai rossoneri.

La vittoria di ieri in Coppa Italia contro il Lecce non deve esaltare troppo il Milan e i suoi tifosi, ma lascia comunque ottimi spunti di riflessione. I rossoneri hanno battuto senza troppe difficoltà un Lecce pieno zeppe di riserve ed anche con un uomo in meno per quasi tutta la partita. Una sfida ampiamente alla portata che ha, però, mostrato ancora una squadra che gioca un gran calcio e che può contare su un uomo in più: Christopher Nkunku.

Dopo l’ottimo debutto da subentrato contro il Bologna, ieri il francese ha confermato quanto di buono visto contro i rossoblù e anche di più. Gran prestazione e gol in sforbiciata con tanto di esultanza iconica che ha già fatto innamorare tutto il popolo rossonero. Intanto, proprio riguardo l’ex Chelsea, è emerso in queste ore un retroscena di mercato a sorpresa.

Nkunku al Milan, il Bayer Leverkusen ha tentato il sorpasso in extremis: “no” secco del giocatore

La trattativa che ha portato Nkunku al Milan è stata relativamente breve. Un interesse diventato sempre più concreto nel giro di poche ore, che si è poi tramutato subito in un affare fatto e finito. Secondo quanto riportato, però, da Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, tutto poteva clamorosamente saltare.

Quando, infatti, l’interesse del Milan per il francese è diventato di dominio pubblico, il Bayer Leverkusen ha provato ad inserirsi nella trattativa per soffiare il giocatore in extremis. Nulla di fatto, però, con Nkunku che ha rispedito l’offerta al mittente volendo a tutti i costi il trasferimento al Milan.

Un’indiscrezione che conferma quanto Nkunku abbia voluto vestire la casacca rossonera. Fin dal suo arrivo, i principali dubbi sul classe ’97 non sono stati legati alle sue indiscutibili qualità, ma più che altro sulla sua tenuta fisica. Al momento, però, di infortuni non ce n’è nemmeno l’ombra e il Milan si gode un giocatore che può essere a dir poco devastante. L’avventura in rossonero di Nkunku è appena iniziata, ma non si può che parlare di un grande inizio.