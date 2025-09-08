Milan, retroscena Modric: “Ecco come mi ha accolto Allegri”

Dal ritiro della Croazia, il calciatore offre spunti sulla sua nuova avventura in rossonero: le parole del croato

Luka Modric è il leader della Croazia e non solo: il calciatore è pronto ad essere un riferimento anche per il centrocampo rossonero offrendo esperienza e mentalità.

Il suo inserimento in squadra sta procedendo, il campione è a suo agio a lavorare con Allegri che gli ha affidato completamente le chiavi del centrocampo. Il calciatore si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro il Montenegro e ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sorridere i tifosi rossoneri.

Modric il re del centrocampo milanista, il suo inserimento tra entusiasmo e rispetto

Modric, classe 1985, rappresenta uno degli elementi più esperti del Milan e della Croazia. Il suo palmares è noto a tutti e la gioia dei tifosi di vederlo indossare i colori rossoneri è stata immensa. Entusiasmo è la parola che si lega al suo arrivo, sentimento condiviso dallo stesso calciatore che ha così descritto il suo arrivo a Milano:

“Il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Vivo giorno per giorno, senza pensare all’età”

Ha così evocato la solidità organizzativa del club: uno dei più grandi al mondo. L’adattamento procede con entusiasmo e rispetto, ma anche con la chiarezza di chi sa che i risultati non si costruiscono solo con la storia. Nel frattempo, il Milan attende il suo rientro a Milanello previsto per martedì, dopo aver guidato la Croazia nel match di qualificazione.